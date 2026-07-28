Unde se află cel mai vechi copac din România, „Bătrânul Carpaților”. Gorunul de aproape 1.000 de ani care impresionează turiștii din întreaga lume

Ascuns într-un colț liniștit al județului Brașov, un arbore secular continuă să sfideze trecerea timpului. Cunoscut drept „Bătrânul Carpaților”, gorunul de la Mercheașa este considerat cel mai vechi copac din România, având o vârstă estimată la peste 900 de ani. Monument al naturii și una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Transilvania, arborele atrage anual numeroși turiști și iubitori ai naturii.
„Bătrânul Carpaților”, un simbol al rezistenței naturii
Pe pășunea cu stejari seculari din apropierea satului Mercheașa, comuna Homorod, se înalță unul dintre cei mai impresionanți arbori din sud-estul Europei. Specialiștii estimează că gorunul a început să crească în jurul anului 1100, ceea ce înseamnă că a traversat aproape un mileniu de istorie.
Arborele impresionează atât prin dimensiuni, cât și prin longevitate. Trunchiul său depășește nouă metri în circumferință, iar coroana se ridică la aproximativ 22 de metri înălțime.
Cel mai mare gorun cunoscut din România
Faima gorunului de la Mercheașa a crescut după concursul organizat în 2009 de Fundația Mihai Eminescu pentru desemnarea celui mai bătrân arbore din România. În urma evaluărilor, exemplarului i-a fost atribuit titlul de cel mai impunător gorun cunoscut din țară și unul dintre cei mai mari din sud-vestul Europei.
Pe panoul amplasat lângă arbore este prezentată povestea sa, dar și legătura strânsă dintre copac și comunitatea locală. Timp de sute de ani, gorunul a vegheat pășunile pe care localnicii își duceau turmele, devenind un reper al satului și un simbol al zonei.
Gorun sau stejar? Care este diferența
Mulți folosesc termenii „gorun” și „stejar” ca și cum ar desemna același lucru, însă există o diferență.
Gorunul (Quercus petraea) este una dintre speciile de stejar întâlnite în România. Alături de stejarul pedunculat sau stejarul pufos, acesta face parte din familia arborilor din genul Quercus. Așadar, denumirea de „stejar secular” este corectă, însă, din punct de vedere botanic, „Bătrânul Carpaților” este un gorun secular.
Această specie este apreciată pentru rezistența sa excepțională și pentru capacitatea de a trăi sute de ani chiar și în condiții dificile.
Un arbore care a fost martor la aproape 1.000 de ani de istorie
Atunci când gorunul de la Mercheașa începea să prindă rădăcini, Europa se afla în plină perioadă medievală. De-a lungul secolelor, copacul a supraviețuit schimbărilor climatice, transformărilor istorice și dezvoltării comunităților din jur.
Forma impresionantă a trunchiului și ramurile uriașe poartă urmele timpului, transformând arborele într-un adevărat monument viu al naturii.
Declarat monument al naturii
Valoarea excepțională a gorunului a fost recunoscută oficial în anul 2012, când a fost declarat monument al naturii, arată Asociația Carpaterra.
Arborele face parte din aria naturală cunoscută drept Mata de la Mercheașa, una dintre cele mai importante zone cu stejari seculari din Transilvania. Specialiștii consideră că protejarea acestui exemplar reprezintă o prioritate pentru conservarea patrimoniului natural al României.
Cum poate fi vizitat gorunul de la Mercheașa
Cei care doresc să admire „Bătrânul Carpaților” trebuie să ajungă în satul Mercheașa, din comuna Homorod, județul Brașov.
De la marginea localității, traseul continuă pe jos aproximativ 1,5-2 kilometri până la pășunea cu stejari seculari, unde se află impresionantul arbore. Drumul este ușor de parcurs și poate fi făcut inclusiv de familiile cu copii.
Vizita poate fi combinată cu explorarea satelor tradiționale și a peisajelor din sud-estul Transilvaniei, regiune renumită pentru patrimoniul său natural și cultural.
Prin dimensiunile impresionante și vechimea sa apropiată de un mileniu, gorunul de la Mercheașa rămâne unul dintre cele mai spectaculoase monumente naturale din România. Pentru turiști, fotografi și pasionații de natură, „Bătrânul Carpaților” reprezintă o destinație aparte și o dovadă vie a rezistenței pădurilor românești în fața trecerii timpului.