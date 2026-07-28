Unde se află cel mai vechi copac din România, „Bătrânul Carpaților”. Gorunul de aproape 1.000 de ani care impresionează turiștii din întreaga lume

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 11:13

Ascuns într-un colț liniștit al județului Brașov, un arbore secular continuă să sfideze trecerea timpului. Cunoscut drept „Bătrânul Carpaților”, gorunul de la Mercheașa este considerat cel mai vechi copac din România, având o vârstă estimată la peste 900 de ani. Monument al naturii și una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Transilvania, arborele atrage anual numeroși turiști și iubitori ai naturii.

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