Doi români au furat „copacul banilor” dintr-un restaurant chinezesc din Marea Britanie. Planta cu valoare sentimentală a fost recuperată de poliție

Doi cetățeni români au fost arestați în comitatul Kent, din Marea Britanie, după ce au furat un așa-numit „money tree” dintr-un restaurant chinezesc din orașul Chatham. Planta, considerată un simbol al prosperității și norocului în cultura asiatică, avea o valoare sentimentală uriașă pentru proprietarii localului.

Cum a avut loc furtul?

Incidentul a avut loc la restaurantul Bill’s Kitchen, situat pe Castle Road, iar cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Kent Police, după ce proprietarii au reclamat dispariția plantei.

Potrivit anchetatorilor, furtul a fost surprins de camerele de supraveghere montate în interiorul restaurantului. Imaginile arată cum o femeie intră în local și se apropie de ghiveci, în timp ce o altă persoană aflată într-un autoturism parcat în exterior pare să indice planta. La scurt timp, un bărbat intră în restaurant, ridică ghiveciul și îl transportă rapid către mașină.

Proprietara localului, Hongyan Zhu, a declarat presei britanice că planta avea o încărcătură emoțională aparte, fiind primită cadou de la tatăl său în urmă cu 15 ani, la deschiderea restaurantului. Acesta îi oferise planta ca simbol al succesului și prosperității în afaceri.

Furt în plină zi

În momentul furtului, angajații se aflau în bucătărie și nu au observat ce se întâmplă în sala restaurantului. Ușa localului fusese lăsată deschisă din cauza temperaturilor ridicate.

Poliția britanică a anunțat că planta a fost recuperată pe 12 mai 2026, iar în aceeași zi un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, au fost arestați în legătură cu acest caz. Cei doi au fost duși în custodia poliției pentru audieri.

„Copacul banilor” a fost returnat proprietarilor de către ofițerii locali PC Katie Middleton și PC Maddison Sawyer, responsabili pentru zonele Luton și Chatham Central.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs furtul și pentru clarificarea implicării fiecărei persoane în incident.