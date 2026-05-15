Nicușor Dan evită să se pronunțe în scandalul care o vizează pe Oana Gheorghiu

Președintele Nicușor Dan evită să se pronunțe în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, în polemica legată de un presupus trafic de influență, după un schimb de corespondență cu un important grup de firme german, de la care a beneficiat în trecut de donații pentru construcția spitalului «Dăruiește Viață».

„Nu eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac, şi mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forţa este că trebuie să ne uităm la marea uriaşă corupţie, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzaţiile pe care le facem.”

Întrebat din nou dacă vicepremierul interimar ar trebui să facă un pas în spate în contextul acuzațiilor lansate inclusiv de PSD, Nicușor Dan a refuzat să dea un răspuns direct și a insistat că nu vrea să se pronunțe juridic.

„Aveţi răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunţ.”