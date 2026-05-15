Nicușor Dan evită să se pronunțe în scandalul care o vizează pe Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu
Președintele Nicușor Dan evită să se pronunțe în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, în polemica legată de un presupus trafic de influență, după un schimb de corespondență cu un important grup de firme german, de la care a beneficiat în trecut de donații pentru construcția spitalului «Dăruiește Viață».
„Nu eu organul competent să fac încadrări juridice. Ce pot să fac, şi mai ales nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forţa este că trebuie să ne uităm la marea uriaşă corupţie, trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzaţiile pe care le facem.”
Întrebat din nou dacă vicepremierul interimar ar trebui să facă un pas în spate în contextul acuzațiilor lansate inclusiv de PSD, Nicușor Dan a refuzat să dea un răspuns direct și a insistat că nu vrea să se pronunțe juridic.
Sindicatul angajaților din Guvern i-a cerut oficial vicepremierului Oana Gheorghiu să demisioneze
„Aveţi răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunţ.”
Citește și:
- 13:24 - Un agent de pază din Arad, arestat după ce și-a ars iubita cu fierul de călcat și a bătut-o cu bastonul telescopic
- 13:08 - Un gigant auto raportează prima pierdere anuală din ultimele șapte decenii. Care este cauza
- 12:59 - Momentul în care un bărbat e luat pe sus de vânt în mijlocul unei furtuni devastatoare care a făcut peste 100 de victime - VIDEO
- 12:55 - Nicușor Dan dă de înțeles că nu l-ar mai nominaliza pe Ilie Bolojan: „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News