Un agent de pază din Arad, arestat după ce și-a ars iubita cu fierul de călcat și a bătut-o cu bastonul telescopic

Un agent de pază în vârstă de 37 de ani din Arad a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru violență în familie, după ce și-ar fi supus concubina la acte repetate de violență extremă, au anunțat vineri procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul locuia împreună cu iubita sa de 36 de ani, pe care ar fi rănit-o în mai multe rânduri prin bătăi. Într-unul dintre incidente, acesta ar fi folosit un fier de călcat încins pentru a o arde pe ambele picioare, provocându-i șase leziuni.

Arsurile au lăsat urme permanente, victima suferind un „prejudiciu estetic grav și permanent la nivelul membrelor inferioare", conform comunicatului Parchetului.

Într-un alt incident, agentul de pază s-ar fi drogat și, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o pe concubină cu pumnii, picioarele și cu bastonul telescopic din dotare, în zona capului și a membrelor.

Leziunile traumatice suferite de victimă au necesitat între 4 și 6 zile de îngrijiri medicale.

După ce au aflat că angajatul lor se află sub cercetare penală pentru aceste violențe, șefii bărbatului l-au concediat, au declarat surse din rândul anchetatorilor.