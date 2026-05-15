Ministrul Economiei îi sfătuiește pe români să nu își mai facă vacanțele în străinătate, ca să consume mai puțin combustibil

Pe fondul temerilor legate de creșterea prețurilor la combustibil și al incertitudinilor care planează asupra transportului aerian, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, vine cu un mesaj direct pentru români: concediile din acest an ar trebui petrecute în țară.

Oficialul consideră că turismul intern poate deveni una dintre soluțiile importante atât pentru susținerea economiei locale, cât și pentru protejarea bugetelor familiilor într-o perioadă complicată la nivel internațional.

Declarațiile au fost făcute joi seară, în cadrul galei „Destinația Anului”, eveniment dedicat promovării turismului românesc.

„Să petreacă vacanțe și în țară”

Irineu Darău a vorbit despre îngrijorările existente în jurul combustibilului și zborurilor, precizând că evoluția crizei nu poate fi anticipată complet în acest moment.

Ministrul spune însă că mesajul său pentru români este unul clar: alegerea destinațiilor turistice din România.

„Legat de combustibil și zboruri, întotdeauna pot fi anumite motive de îngrijorare, dar nici nu putem să prevedem exact cum va decurge criza. Cred că îndemnul meu pentru români este clar, și a fost și când am fost aici la deschiderea litoralului și când am vorbit în calitate și de ministru al Turismului, să petreacă vacanțe și în țară”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul vede 2026 drept un an important pentru turismul românesc

Oficialul este de părere că anul 2026 poate deveni un moment important pentru industria turistică din România, mai ales în contextul în care tot mai mulți oameni caută vacanțe considerate mai sigure și mai accesibile.

În opinia sa, alegerea destinațiilor interne ar putea avea efecte importante asupra economiei locale și dezvoltării turismului românesc.

„Chiar cred că și din punct de vedere al siguranței și al prețurilor și al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toți românii să aleagă România drept destinație pentru a ne crește economia și turismul”, a mai spus oficialul.

Mesaj repetat și pe Facebook

După apariția publică de la gala „Destinația Anului”, ministrul Economiei a revenit cu un mesaj asemănător și pe Facebook, unde a insistat asupra ideii de susținere a antreprenorilor români și a comunităților locale prin turism intern.

Irineu Darău a salutat interesul tot mai mare al publicului pentru destinațiile din România și a amintit numărul mare de voturi înregistrate în competiția turistică.

„Mă bucur să văd că această competiție crește de la an la an și că reușește să pună în lumină tot mai multe locuri valoroase din România. Cele aproximativ 450.000 de voturi din partea publicului arată că există un interes real pentru turismul românesc și pentru destinațiile construite și promovate cu seriozitate și viziune. Într-o perioadă complicată pentru multe afaceri locale, atunci când alegem să călătorim prin România alegem, de fapt, să susținem antreprenori români, comunități locale și oameni care investesc în dezvoltarea acestor locuri. Felicitări tuturor finaliștilor și organizatorilor pentru ceea ce au construit în jurul acestui proiect! România are enorm de multe locuri care merită descoperite mai bine - inclusiv de către noi, românii”, a transmis acesta pe Facebook.

Prețurile la combustibil și tensiunile internaționale schimbă planurile de vacanță

În ultimele luni, majorările de preț la carburanți și tensiunile internaționale au alimentat discuțiile privind costurile tot mai mari ale transportului și accesibilitatea concediilor externe.

În acest context, autoritățile încearcă să promoveze turismul intern ca alternativă pentru românii care își fac planurile de vacanță pentru acest an.