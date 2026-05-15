ANAF bagă bonurile fiscale direct în telefonul românilor. Noua aplicație care verifică instant ce primești la casă

Ministerul Finanțelor și ANAF pregătesc lansarea unei aplicații mobile prin care românii vor putea verifica imediat dacă bonurile fiscale primite în magazine au fost emise corect. Noua platformă poartă numele „iBon” și va deveni disponibilă oficial începând din 18 mai 2026.

Aplicația va putea fi descărcată atât pe telefoanele cu Android, prin Google Play, cât și pe iPhone, din App Store.

Cum funcționează aplicația „iBon”

Sistemul a fost gândit pentru verificarea rapidă a bonurilor fiscale direct de pe telefonul mobil. Utilizatorii vor putea fotografia bonul primit la casă, iar aplicația va extrage automat datele și le va compara cu informațiile existente în baza de date.

Ministerul Finanțelor a explicat mecanismul într-un comunicat oficial.

„Aplicația «iBon» va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date”.

În paralel, ANAF a anunțat că va publica și instrucțiuni detaliate pe propriul site pentru utilizarea aplicației și verificarea bonurilor fiscale.

Ce poate face versiunea 1.0 a aplicației

Prima versiune a aplicației vine cu mai multe funcționalități dedicate verificării bonurilor și transmiterii unor sesizări rapide către autorități.

Printre opțiunile disponibile se numără:

scanarea bonurilor fiscale care conțin ID fiscal

încărcarea fotografiilor bonurilor direct din aplicație

introducerea manuală a datelor în cazul bonurilor greu lizibile

trimiterea de sesizări către ANAF

Utilizatorii vor putea selecta inclusiv motivele pentru care fac o sesizare. Printre acestea se află situațiile în care nu au putut plăti cu cardul, cazurile în care bonul nu conține elementele necesare verificării sau situațiile în care nu au primit deloc bon fiscal.

ANAF spune că aplicația nu este pentru reclamații clasice

Ministerul Finanțelor și ANAF susțin că „iBon” este gândită în primul rând ca un instrument de verificare și informare rapidă pentru cetățeni, nu ca o platformă clasică pentru reclamații.

Instituțiile precizează însă că sesizările care indică posibile riscuri fiscale vor putea fi analizate în cadrul activităților de combatere a evaziunii fiscale.

Autoritățile susțin că proiectul face parte din procesul mai amplu de digitalizare și modernizare a serviciilor fiscale din România.

Românii vor putea trimite feedback despre aplicație

Pentru că aplicația intră inițial într-o etapă de lansare și testare, utilizatorii vor avea posibilitatea să trimită sugestii și observații legate de funcționarea sistemului.

Feedback-ul va putea fi transmis prin formularul de contact disponibil pe site-ul ANAF, în secțiunea IT.

Autoritățile spun că mesajele primite vor fi folosite atât pentru îmbunătățirea funcțiilor aplicației, cât și pentru corectarea eventualelor erori apărute în perioada de început.

Urmează și recompense pentru cei care verifică bonurile

Ministerul Finanțelor pregătește deja și a doua etapă de dezvoltare a aplicației „iBon”, programată pentru a doua jumătate a acestui an.

În această fază, utilizatorii vor beneficia de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și verificate prin aplicație, dar și pentru sesizările transmise către ANAF.

Autoritățile nu au oferit încă detalii despre forma exactă a recompenselor sau despre modul în care va funcționa sistemul de bonusare.