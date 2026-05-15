Cristian Rizea, interviu pentru publicația franceză Omerta. Materialul poate fi urmărit pe Rizea TV

Cristian Rizea a acordat recent un interviu publicației franceze Omerta, în care a vorbit despre situația politică din Republica Moldova și despre interdicția de intrare pe teritoriul acestei țări.

În cadrul interviului, care poate fi urmărit pe Rizea TV , fostul politician a susținut că măsura luată împotriva sa ar avea legătură cu declarațiile și pozițiile exprimate public în ultimii ani. Acesta a afirmat că a locuit o perioadă la Chișinău și că are informații despre mediul politic și administrativ din Republica Moldova.

Totodată, Cristian Rizea a lansat mai multe acuzații la adresa unor oficiali moldoveni, susținând că libertatea de exprimare ar fi motivul real al expulzării sale. Interviul integral a fost publicat de revista franceză Omerta.

Interviul poate fi urmărit AICI