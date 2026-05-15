Un student a decedat în Marea Britanie din cauza unei suspiciuni de meningită, iar alţi doi tineri sunt spitalizaţi

Autorităţile sanitare din Marea Britanie au anunţat joi moartea unui student din sudul Angliei, care s-ar fi îmbolnăvit de meningită. Totodată, alţi doi tineri sunt internaţi şi primesc tratament în cazuri considerate similare, potrivit Reuters. Situaţia apare la scurt timp după focarul de meningită care a afectat Regatul Unit în luna martie şi care s-a soldat cu două victime.

Agenţia pentru Siguranţa Sănătăţii din Marea Britanie (UKHSA) a transmis că cele trei cazuri au fost identificate într-un grup de studenţi, unul dintre pacienţi fiind diagnosticat cu meningită de tip B. Instituţia aşteaptă în continuare rezultatele unor investigaţii suplimentare.

Potrivit unui cabinet medical local, persoana decedată era student la Henley College. Reprezentanţii au precizat că persoanele care ar fi putut intra în contact apropiat cu acesta au fost deja informate şi contactate de serviciile medicale. În prezent, autorităţile nu iau în calcul implementarea unei campanii de vaccinare de urgenţă.

Meningita meningococică poate provoca simptome precum febră, dureri puternice de cap, respiraţie accelerată, stare accentuată de somnolenţă, frisoane, vărsături şi senzaţia de extremităţi reci.

Deşi este considerată o afecţiune rară, meningita rămâne o boală gravă. În Anglia sunt înregistrate anual aproximativ 300–400 de cazuri, cele mai afectate categorii fiind bebeluşii, copiii mici şi tinerii adulţi.

Noile îmbolnăviri apar după focarul raportat în Kent, în luna martie, eveniment care a dus la moartea a două persoane şi a determinat o creştere semnificativă a solicitărilor pentru vaccinare.