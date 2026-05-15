Călin Georgescu: Va avea loc o trilaterală între Trump, Putin și Xi Jinping. Lumea de azi este tripolară

Sursă: Realitatea PLUS

Călin Georgescu susține că va avea loc o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, până la sfârșitul anului. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 susține că aceasta va reprezenta momentul care va oficializa multipolaritatea lumii de astăzi. În același timp, Călin Georgescu susține că forțe suprastatele doresc o nouă pandemie, dar cele trei mari puteri ale lumii nu vor permite ca acest lucru să se întâmple.

„Eu spun de faptul că administrația Trump-Vance a schimbat covârșitor toată situația și, mai mult de atât, aici voiam să ajung, vorbim de multipolaritatea existentă astăzi. Lumea nu mai este unipolară, așa cum a fost până la administrația Trump-Vance; este multipolară, de fapt tripolară, vorbim de America, de China, și de Rusia.

În urma summitului care are loc astăzi între președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping al Chinei, 1. deja sunt stabiliți termenii de pace, în strânsă colaborare, evident, cu președintele Putin între Trump și Xi, și acești termeni vor fi puși foarte curând în aplicare: vorbesc de Ucraina. Deci s-au stabilit deja termeni împreună într-o colaborare foarte strictă cu președintele Putin și vor fi puși în aplicare.

2., cu siguranță că această întâlnire între președintele Trump și președintele Xi oficializează multipolaritatea. Existentă în lume și am spus acum câteva săptămâni care va fi evidentă în anul 2028.

3., o întâlnire între cei trei, de data asta, va avea loc cu siguranță între Trump, Putin și Xi până la sfârșitul acestui an.

4., forțe suprastatale încearcă cu disperare să impună o nouă pandemie, stil COVID, cu hantavirus, însă tripolaritatea existentă nu va permite să se întâmple ceea ce am trecut toți prin această dramă cu câțiva ani înainte.”, a declarat Călin Georgescu.