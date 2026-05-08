Dragoș Pîslaru: Noua lege a salarizării, discutată cu Banca Mondială

Sursă: Realitatea PLUS

Anunț important făcut de Dragoș Pîslaru. Ministrul interimar al Muncii a declarat că noua legea a salarizării a fost discutată cu Banca Mondială. Dragoș Pîslaru susține că a redactat un document de două pagini cu principiile stabilite, pe care îl va trimite partidelor.

„Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare în condițiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultări:

Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, se fac analize chiar zilele acestea; sperăm să se termine ca să putem avea această analiză.

Al doilea lucru: împreună cu echipa Băncii Mondiale, am redactat un document scurt, de două pagini, cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect.

Așa cum am mai anunțat, doresc să existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. Singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară.

De aceea, în momentul în care vom reuși să avem un minim acord pe aceste principii - practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din rațiuni strict politice, să trebuiască să-l critice unii și ceilalți - să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară”, a declarat Dragoș Pîslaru.