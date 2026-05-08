Cum poți folosi apa oxigenată în grădină. Beneficii despre care sigur nu știai

Puțini oameni s-ar gândi că apa oxigenată poate fi folosită pentru îngrijirea plantelor, însă acest produs obișnuit din trusa medicală poate avea efecte benefice surprinzătoare în grădinărit, dacă este utilizat corect. Iată ce recomandă specialiștii!

Cunoscută și sub denumirea de peroxid de hidrogen, apa oxigenată seamănă cu apa obișnuită, însă conține un atom suplimentar de oxigen. Tocmai această diferență îi oferă proprietăți dezinfectante și oxidante, motiv pentru care este folosită frecvent pentru curățarea rănilor, eliminarea bacteriilor sau igienizare.

Pe lângă utilizările medicale și casnice, apa oxigenată poate deveni un ajutor util și pentru plantele de apartament sau pentru grădină.

De ce este utilă pentru plante

Rădăcinile plantelor au nevoie constantă de oxigen pentru a se dezvolta sănătos. Atunci când pământul rămâne prea mult timp umed sau este prea compact, circulația aerului este afectată, iar rădăcinile pot începe să se degradeze.

În astfel de condiții, apar mai ușor bacterii și fungi care favorizează putrezirea rădăcinilor. Apa oxigenată poate ajuta temporar la oxigenarea solului și la reducerea microorganismelor dăunătoare.

De asemenea, soluția este folosită pentru limitarea mucegaiului, combaterea anumitor infecții fungice și chiar pentru stimularea germinării semințelor atunci când este diluată corespunzător. În unele cazuri, poate fi utilizată și pentru dezinfectarea ghivecelor.

Cum se folosește corect

Specialiștii recomandă folosirea apei oxigenate de 3%, varianta disponibilă în mod obișnuit în farmacii.

Pentru plante, soluția trebuie diluată înainte de utilizare: o parte apă oxigenată la patru părți apă obișnuită. Amestecul se toarnă direct în sol, la baza plantei.

Tratamentul trebuie aplicat cu moderație, cel mult o dată la una sau două săptămâni, în special atunci când planta a fost udată excesiv și pământul rămâne prea umed.

Totuși, utilizarea prea frecventă sau în concentrații mari poate afecta și microorganismele benefice din sol. În plus, tratamentul nu este recomandat în zilele foarte însorite, deoarece frunzele pot suferi arsuri.

