Episoadele frecvente de boală din primii ani de viață

Copiii mici se îmbolnăvesc des, mai ales după intrarea în colectivitate, iar acest lucru poate fi stresant pentru părinți. În multe cazuri, însă, aceste episoade fac parte din contactul normal al organismului cu virusuri și bacterii.

Copiii mici se îmbolnăvesc des, mai ales după intrarea în colectivitate, iar acest lucru poate fi stresant pentru părinți. În multe cazuri, însă, aceste episoade fac parte din contactul normal al organismului cu virusuri și bacterii.

Bolile copilăriei includ frecvent viroze respiratorii, otite, infecții digestive, varicelă sau alte infecții contagioase specifice vârstei. Multe episoade pot fi gestionate acasă, cu hidratare, monitorizarea febrei și supravegherea stării generale, dar este important ca părinții să știe că nu toate infecțiile se previn sau se tratează la fel. Antibioticele nu sunt utile în viroze și nu trebuie administrate fără recomandare medicală.

Partea importantă pentru părinți este diferențierea între un episod obișnuit și unul care necesită consult rapid. Respirația dificilă, somnolența neobișnuită, deshidratarea, febra persistentă, erupțiile extinse sau starea generală foarte alterată sunt semne care nu trebuie minimalizate. În astfel de situații, evaluarea medicală ajută la stabilirea cauzei și la prevenirea complicațiilor.

Vaccinarea are un rol esențial în prevenirea unor boli infecțioase care pot avea complicații serioase, precum rujeola, rubeola, oreionul, varicela, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, poliomielita și unele forme de meningită. Respectarea schemei de vaccinare recomandate de medicul pediatru ajută la protejarea copilului și reduce riscul de răspândire în colectivitate.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .