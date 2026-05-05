Boala ginecologică cu evoluție discretă

Unele afecțiuni oncologice nu dau semne zgomotoase la început, iar tocmai această discreție face ca ele să fie mai greu de recunoscut la timp. De aceea, simptomele persistente, chiar aparent banale, merită luate în serios.

Cancerul ovarian poate provoca balonare persistentă, durere abdominală sau pelvină, senzație de sațietate rapidă și simptome urinare mai frecvente. Problema este că aceste manifestări nu sunt specifice și pot fi confundate ușor cu tulburări digestive sau hormonale.

Tratamentul depinde de tipul și stadiul bolii și include adesea chirurgie, chimioterapie sau alte terapii sistemice. Cu cât evaluarea este făcută mai devreme, cu atât planul terapeutic poate fi mai bine adaptat.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .