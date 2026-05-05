Realitatea.NET
Ai grija de tine· 1 min citire

Boala ginecologică cu evoluție discretă

5 mai 2026, 08:24
Actualizat: 5 mai 2026, 08:24
Cancer

Cancer

Articol scris de Realitatea.NET

Unele afecțiuni oncologice nu dau semne zgomotoase la început, iar tocmai această discreție face ca ele să fie mai greu de recunoscut la timp. De aceea, simptomele persistente, chiar aparent banale, merită luate în serios.

Cancerul ovarian poate provoca balonare persistentă, durere abdominală sau pelvină, senzație de sațietate rapidă și simptome urinare mai frecvente. Problema este că aceste manifestări nu sunt specifice și pot fi confundate ușor cu tulburări digestive sau hormonale.

Tratamentul depinde de tipul și stadiul bolii și include adesea chirurgie, chimioterapie sau alte terapii sistemice. Cu cât evaluarea este făcută mai devreme, cu atât planul terapeutic poate fi mai bine adaptat.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

Citește și:

Mai multe articole despre

cancer ovarian, sanador

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Ai grija de tine

Mai Multe