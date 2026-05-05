Pericolul ascuns din spatele injecțiilor de slăbit: ce se întâmplă, de fapt, cu marii giganți farma

Creșterea rapidă a cererii pentru medicamente destinate slăbirii și tratării diabetului ar putea genera un efect de tip „bulă” în industria farmaceutică, potrivit unui raport realizat de Deloitte și citat de CNBC.

Medicamentele din clasa GLP-1, cum sunt Wegovy și Zepbound, au contribuit semnificativ la creșterea randamentelor în cercetare și dezvoltare pentru marile companii farmaceutice. Acestea au atins un nivel de 7%, marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Pentru prima dată în ultimii 16 ani, tratamentele pentru obezitate au depășit oncologia ca principală sursă de valoare în portofoliile de medicamente aflate în stadii avansate de dezvoltare. În prezent, aceste terapii reprezintă aproximativ 38% din veniturile estimate ale industriei provenite din pipeline-ul existent.

Medicamentele pentru slăbit, pericol ascuns

Totuși, performanța generală este puternic influențată de această categorie. Dacă medicamentele GLP-1 sunt eliminate din calcul, randamentul industriei scade la doar 2,9%, sub nivelul de 3,8% înregistrat anul anterior. Concentrarea pe un număr limitat de produse amplifică riscurile. Aproximativ 9% dintre proiectele din faze avansate – considerate „mega-blockbuster” – sunt estimate să genereze aproape 70% din vânzările viitoare ale industriei.

Companii precum Novo Nordisk și Eli Lilly domină acest segment, beneficiind de cererea ridicată pentru tratamentele destinate obezității și diabetului. Deși aceste medicamente au efecte importante asupra sănătății, inclusiv în reducerea riscurilor cardiovasculare și tratarea unor afecțiuni asociate, există încă incertitudini legate de impactul lor pe termen lung, inclusiv asupra creierului și proceselor inflamatorii.

Specialiștii atrag atenția că dependența excesivă de o singură clasă de medicamente poate expune industria la riscuri majore, în cazul apariției unor probleme legate de eficacitate, reglementare sau concurență. În acest context, companiile farmaceutice trebuie să ia o decizie strategică: fie continuă investițiile masive în acest val de inovație, fie caută noi direcții științifice pentru a-și diversifica riscurile.