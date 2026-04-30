Testul recomandat pacienților cu stări de leșin

Testul mesei înclinate, cunoscut și ca testul tilt, este o investigație neinvazivă recomandată în persoanelor care s-au confruntat cu stări de leșin, după ce a fost exclusă o cauză cardiovasculară sau neurologică. Testul urmărește reproducerea sincopei, în condiții de siguranță deplină pentru pacient, controlate medical. Astfel, medicul supraspecializat în sincopă poate să evalueze modul în care organismul reacționează la schimbarea de poziție a corpului. Funcțiile testate sunt tensiunea arterială și pulsul.

Pacientul este culcat pe masa de investigație, de care este fixat cu curele, apoi masa se va roti din poziția orizontală în poziție verticală și ulterior va reveni la poziția inițială. În tot acest timp, reacțiile pacientul sunt monitorizate continuu. Este o investigație simplă, nedureroasă, iar rezultatele sunt interpretate imediat.

Aflați mai mult despre testul mesei înclinate, când este indicat și cum este realizat, de la Dr. Anca Dan , medic primar cardiologie, coordonatoarea Laboratorului de Sincopă de la Spitalul Clinic SANADOR.

