Anchetă la Spitalul județean Brașov, după ce un bărbat a murit, ca urmare a unui diagnostic greșit

Acuzații de malpraxis la Spitalul Județean Brașov, după moartea unui bărbat trimis acasă de la Urgențe, deși avea simptome grave. La nici o zi după consult, pacientul a murit, iar autopsia a arătat că suferea de acumulare de lichid la inimă și hipertensiune severă.

Un bărbat din Brașov a murit la scurt timp după ce a fost trimis acasă de la Urgențe, iar familia acuză medicii de neglijență. Rudele spun că acesta a început să aibă dureri puternice în partea stângă a corpului și a chemat ambulanța când simptomele s-au agravat.

La Spitalul Județean Brașov, pacientul a fost consultat și a primit o rețetă pentru antiinflamatoare și analgezice. La aproximativ 16 ore după evaluare, bărbatul a murit. Certificatul constatator indică ruptură de aortă, acumulare de lichid în jurul inimii și insuficiență cardiorespiratorie acută.

Pe baza acestor concluzii, familia a depus o plângere la poliție și acuză cadrele medicale de neglijență. Până acum, reprezentanții Spitalului Județean Brașov nu au transmis un punct de vedere.

