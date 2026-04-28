Oamenii vor trăi mai mult. 80 de ani ar putea deveni noul 60 în viitorul apropiat. Ce spun specialiștii

Aproximativ un sfert din populația Austriei are în prezent peste 65 de ani, potrivit datelor citate de publicația Heute. În acest context, sistemele de pensii și de protecție socială sunt tot mai solicitate, mai ales că speranța de viață continuă să crească. Specialiștii estimează că Generația Z ar putea resimți cel mai puternic aceste schimbări, mulți dintre reprezentanții ei având șanse reale să trăiască peste 100 de ani.

Experții avertizează că munca până la vârste înaintate ar putea deveni ceva obișnuit, existând scenarii în care oamenii să rămână activi profesional chiar și până la 80 de ani. Totuși, ideea de a avea aceeași carieră toată viața devine tot mai puțin realistă. În schimb, recalificarea sau perfecționarea continuă — inclusiv după 50 de ani — ar putea deveni o etapă normală a vieții profesionale, conform publicației Heute.

În acest peisaj, economisirea timpurie capătă o importanță majoră. Pentru a susține perioade mai lungi de pensionare, dar și eventuale pauze sau schimbări de carieră, tinerii sunt încurajați să pună bani deoparte cât mai devreme. Un avantaj important este efectul dobânzii compuse, care poate crește semnificativ economiile în timp.

În paralel, se conturează și o schimbare de mentalitate legată de vârstă. Conform unor studii, „80 de ani ar putea deveni noul 60”, iar persoanele care se percep ca fiind mai tinere tind să aibă o stare de sănătate mai bună și o viață mai lungă.

Pentru a combate riscul de izolare socială, sursa citată subliniază necesitatea unor soluții noi, precum locuințele intergeneraționale, extinderea programelor de prevenție medicală și implicarea activă a persoanelor în vârstă în viața comunității. În lipsa unor astfel de măsuri, există riscul creșterii numărului de vârstnici care trăiesc singuri și marginalizați.

