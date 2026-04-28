Panică la Atena! Focuri de armă în două zone ale orașului: mai mulți răniți

Sursă: Realitatea.Net

Momente de panică la Atena! Un bărbat înarmat a deschis marți focul în două locații din centrul capitalei elene, rănind mai multe persoane. Suspectul este căutat de poliție.

Potrivit informațiilor disponibile, primul atac s‑a produs la sediul EFKA, instituția de asigurări sociale din Grecia. Un bărbat înarmat cu o pușcă a deschis focul asupra unui angajat, rănindu‑l; victima a fost ulterior preluată de echipajele medicale. După acest incident, atacatorul a părăsit zona.

La scurt timp, același individ este suspectat că ar fi tras și în interiorul Curții de Apel din Atena, unde mai multe persoane au fost rănite. Imagini difuzate de presa de stat surprind echipaje de ambulanță transportând cel puțin trei victime către spitale din capitală. Autoritățile au anunțat că arma folosită, o pușcă, a fost găsită, însă suspectul nu a fost încă prins.

Cine este principalul suspect

Conform presei locale, citate de autorități, principalul suspect ar fi un bărbat de 89 de ani. Poliția nu a confirmat oficial toate detaliile, dar a precizat că operațiunea de căutare este în desfășurare.

Motivația atacurilor rămâne necunoscută

Motivul atacurilor nu este cunoscut deocamdată. Surse din presa elenă afirmă că bărbatul ar fi aruncat mai multe plicuri cu documente pe podea în timpul incidentului de la tribunal, sugerând o posibilă legătură între acestea și acțiunile sale. Astfel de incidente armate sunt rare în Grecia, unde deținerea armelor este permisă, dar strict reglementată. Ancheta continuă, autoritățile încercând să clarifice circumstanțele și motivația din spatele celor două atacuri.