Bacalaureatul continuă cu probele de evaluare a competențelor

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat continuă marți cu probele de evaluare a competențelor, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară până miercuri inclusiv. Candidații aparținând minorităților naționale vor susține, miercuri și joi, proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba maternă (proba B).

Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) este programată pentru zilele de joi și vineri, iar evaluarea competențelor digitale (proba D) va avea loc în perioada 15–17 iunie.

Potrivit Ministerului Educației, fiecare candidat va fi evaluat de doi profesori examinatori: cadrul didactic care i-a predat disciplina și un alt profesor de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. Dacă această condiție nu poate fi respectată sau există situații de incompatibilitate, profesorii evaluatori vor fi desemnați din alte școli.

Rezultatele la probele de competențe lingvistice – atât la limba română și limba maternă, cât și la limba modernă – nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip „admis” ori „respins”. În schimb, candidații primesc un nivel de competență stabilit în conformitate cu grilele naționale și europene. Același sistem se aplică și pentru evaluarea competențelor digitale, raportată la standardele europene recunoscute în domeniu.

Prima probă scrisă a examenului, cea la Limba și literatura română (proba E.a), este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului (E.c), iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării (E.d). Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la Limba și literatura maternă (E.b).

Ministerul Educației estimează că la prima sesiune a examenului vor participa peste 130.000 de candidați, atât absolvenți ai promoției curente, cât și din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute și recunoscute în sesiunile precedente, unii dintre aceștia vor susține doar probele nepromovate.

Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și în zilele de 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.