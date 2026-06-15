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Justitie· 2 min citire
Ucrainean, reținut pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu după ce a introdus în țară droguri din SUA. Procurorii cer arestarea preventivă
Droguri
Un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani a fost reținut de autoritățile române după ce a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța transportând droguri de risc aduse din Statele Unite ale Americii. Cazul este investigat de procurorii DIICOT, care au solicitat arestarea preventivă a suspectului.
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