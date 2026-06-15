Ucrainean, reținut pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu după ce a introdus în țară droguri din SUA. Procurorii cer arestarea preventivă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 18:21

Un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani a fost reținut de autoritățile române după ce a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța transportând droguri de risc aduse din Statele Unite ale Americii. Cazul este investigat de procurorii DIICOT, care au solicitat arestarea preventivă a suspectului.

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