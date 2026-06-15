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Justitie· 2 min citire

Ucrainean, reținut pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu după ce a introdus în țară droguri din SUA. Procurorii cer arestarea preventivă

Droguri

Droguri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 18:21

Un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani a fost reținut de autoritățile române după ce a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța transportând droguri de risc aduse din Statele Unite ale Americii. Cazul este investigat de procurorii DIICOT, care au solicitat arestarea preventivă a suspectului.

Droguri descoperite la controlul de frontieră

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul a fost verificat duminică de polițiștii de frontieră imediat după sosirea sa în România. În urma controlului, oamenii legii au descoperit asupra acestuia peste 100 de grame de rezină de canabis, substanță clasificată drept drog de risc conform legislației în vigoare.

Anchetatorii susțin că drogurile au fost introduse ilegal pe teritoriul României, fiind transportate din Statele Unite.

DIICOT a dispus reținerea suspectului

În urma probelor administrate în dosar, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, luni, măsura reținerii pentru 24 de ore a cetățeanului ucrainean.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, faptă pedepsită sever de legislația românească privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Procurorii solicită arestarea preventivă

După reținere, procurorii au sesizat Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorii urmează să analizeze solicitarea și să decidă dacă suspectul va fi plasat în arest pe durata cercetărilor.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drogurile au fost introduse în România, precum și pentru verificarea eventualelor legături cu alte persoane implicate în activități de trafic de stupefiante.

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