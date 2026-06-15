Noi detalii în cazul crimei din Drobeta Turnu Severin. Tânărul care și-a ucis mama era băut în momentul tragediei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 21:26

O femeie și-a pierdut viața în urma unui atac violent comis, potrivit anchetatorilor, chiar de fiul său. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, este acuzat că și-a înjunghiat mortal mama în locuința familiei, pe fondul unui conflict izbucnit în cursul zilei.

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