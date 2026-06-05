Crimă descoperită după patru ani în Prahova. Doi tineri, trimiși în judecată pentru uciderea unui bătrân și furtul a 1.000 de lei

Sursă: Realitatea.net

Un caz șocant petrecut în județul Prahova a fost elucidat la aproape patru ani de la moartea suspectă a unui bătrân din satul Ostrovu. Anchetatorii au stabilit că victima, în vârstă de 77 de ani, nu și-a pierdut viața în urma unei căzături accidentale, așa cum s-a crezut inițial, ci a fost victima unei agresiuni violente comise de doi adolescenți.

Cum s-a petrecut tragedia?

Potrivit procurorilor, fapta a avut loc în anul 2022. Bărbatul a fost găsit în stare gravă de un nepot, în propria locuință. Acesta agoniza și a fost transportat de urgență la spital, însă a murit la scurt timp, în ziua următoare. La acel moment, circumstanțele decesului nu au ridicat suspiciuni majore, iar moartea a fost asociată unei posibile căderi.

Investigațiile reluate ulterior au scos însă la iveală o realitate cutremurătoare. Anchetatorii susțin că bătrânul ar fi fost atacat și bătut cu brutalitate de doi tineri, care aveau atunci 15 și 17 ani. Cei doi obișnuiau să petreacă timp în compania victimei, consumând alcool împreună.

După agresiune, adolescenții ar fi sustras din locuința bătrânului suma de 1.000 de lei, reprezentând toți banii pe care acesta îi avea în casă. Descoperirea crimei a fost posibilă abia după apariția unor noi indicii într-o altă anchetă de omor.

Unul dintre suspecți a intrat în atenția polițiștilor în urma unei investigații privind moartea violentă a unui alt bărbat, în vârstă de 86 de ani, dintr-o localitate apropiată. În cadrul cercetărilor, convorbirile telefonice ale tânărului au fost interceptate, iar într-una dintre discuții acesta ar fi făcut referire la uciderea bătrânului din Ostrovu.

Criminalii au fost descoperiți

Pornind de la aceste informații , procurorii au redeschis cazul și au desfășurat o anchetă complexă, îngreunată de timpul scurs de la producerea faptelor. După doi ani de investigații suplimentare, autoritățile au reușit să adune suficiente probe pentru a formula acuzații.

În prezent, cei doi suspecți, care între timp au devenit majori, au fost trimiși în judecată pentru omor calificat și tâlhărie. Dosarul urmează să fie analizat de instanță, care va decide asupra vinovăției acestora și a pedepselor ce se impun.