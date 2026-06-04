Răsturnare de situație în cazul crimei din Piatra Neamț: ancheta indică o faptă premeditată

Sursă: Realitatea PLUS

Răsturnare de situație în cazul tânărului din Piatra Neamț care și-a înjunghiat mortal tatăl. Procurorii susțin că deși inițial se vehiculase că băiatul de 22 de ani ar fi consumat alcool și era drogat, în urma verificărilor a reieșit faptul că acesta nu a consumat nici băutură și nici droguri. Anchetatorii susțin, însă, că fapta ar fi fost premeditată. Atenție, urmează detalii cu un impact emoțional foarte puternic, în special asupra minorilor.

Au apărut informații noi în ancheta care a șocat o întreagă țară după ce un polițist din Piatra-Neamț a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de către propriul fiu.



După rezultatele expertizei toxicologice, procurorii au infirmat una dintre principalele ipoteze luate în calcul imediat după crimă.



Anchetatorii susțin că tânărul în vârstă de 22 de ani plănuia de mult timp să își ucidă tatăl. Agresorul ar fi transportat cuțitul folosit la crimă cu trenul pe ruta București-Piatra-Neamț, iar încadrarea juridică a fost schimbată în omor calificat în forma violenței în familie.



Chiar înainte de crimă, individul de 22 de ani s-ar fi întors de la București, acolo unde este student, și i-ar fi cerut tatălui său să coboare în fața blocului, fără să îi spună mamei. Au început să discute, individul i-a spus că vrea să îl îmbrățișeze, moment în care l-a înjunghiat, spun anchetatorii.



Tânărul a fugit, iar când tatăl său a început să strige după ajutor, și-a dat seama că aceasta era încă în viață și s-a întors, moment în care l-a înjunghiat de mai multe ori.



Înainte să își ucidă tatăl cu sânge rece, individul s-a interesat dacă poate beneficia de o reducere a pedepsei dacă va recunoaște și va colabora cu anchetatorii.



În fața oamenilor legii, acesta a spus că tatăl său era prea sever și că nu era mulțumit de mașina pe care i-o luase cadou.



Tânărul este acuzat și de tulburarea ordinii publice, precum și de portul fără drept al unui obiect periculos, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.