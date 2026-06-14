Tudorel Toader critică decizia de la Cotroceni: Președintele Nicușor Dan trebuia să consulte partidele înainte de a-l numi pe Veștea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 16:53

Fostul ministru al Justiție, Tudorel Toader, critică dur decizia luată de Nicușor Dan privind noul Guvern. Expertul în drept constituțional susține că președintele României avea obligația de a organiza consultări cu partidele politice parlamentare înainte de a semna decretul de desemnare a lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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