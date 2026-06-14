Tudorel Toader critică decizia de la Cotroceni: Președintele Nicușor Dan trebuia să consulte partidele înainte de a-l numi pe Veștea

Fostul ministru al Justiție, Tudorel Toader, critică dur decizia luată de Nicușor Dan privind noul Guvern. Expertul în drept constituțional susține că președintele României avea obligația de a organiza consultări cu partidele politice parlamentare înainte de a semna decretul de desemnare a lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.
Obligația constituțională a consultărilor
Fostul ministru Tudorel Toader a criticat mecanismul prin care președintele Nicușor Dan a ajuns la desemnarea lui Adrian Veștea, subliniind că simpla prerogativă a șefului statului nu poate exclude etapa esențială a consultărilor. Toader a explicat că președintele nu poate face o nominalizare unilaterală, ci trebuie să urmeze litera Constituției. În absența unui partid care să dețină o majoritate absolută, consultarea tuturor partidelor parlamentare este obligatorie, fiind singura cale legală prin care președintele poate identifica un candidat viabil pentru funcția de premier.
Procedura trebuie reluată de la zero
Un punct central al argumentației lui Toader vizează validitatea consultărilor anterioare, desfășurate pentru desemnarea lui Eugen Tomac. Fostul ministru al Justiției a fost categoric: procedurile trecute nu pot fi „împrumutate” pentru noua nominalizare. În opinia sa, începerea unei noi proceduri de desemnare a premierului și a Guvernului impune parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor: consultarea partidelor, desemnarea oficială, elaborarea listei de miniștri, întocmirea programului de guvernare și, în final, prezentarea acestora în Parlament pentru votul de încredere.
Cursa contra-cronometru: Guvernul vs. CCR
Referindu-se la posibilele contestații la Curtea Constituțională, Tudorel Toader a conturat un scenariu în care realitatea politică ar putea devansa decizia juridică. „Scenariile parcă s-au simplificat”, a notat acesta, anticipând că Adrian Veștea va reuși formarea Executivului, preluând probabil o mare parte din lista anterioară de miniștri. În opinia sa, este foarte posibil ca Guvernul să fie deja învestit și să funcționeze cu capacitate deplină până în momentul în care Curtea Constituțională s-ar putea pronunța asupra constituționalității procesului.
Dificultatea suspendării președintelui
În final, Tudorel Toader a analizat și vehiculata posibilitate a suspendării din funcție a președintelui Nicușor Dan, catalogând un astfel de demers drept extrem de complicat. Acesta a descris Constituția României ca fiind una „semi-rigidă”, explicând că mecanismele de suspendare sunt riguroase: implică proiecte de lege, decizii ale Curții, un referendum validat și o distribuție uniformă a voturilor la nivel național. Având în vedere gradul înalt de diviziune socială din prezent, fostul ministru al Justiției a concluzionat că un referendum de suspendare ar fi practic imposibil de validat.