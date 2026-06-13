Scandalul influencerițelor ia amploare. Emily Istrate, acuzații dure la adresa Andreei Bostănică

Publicat 13 iun. 2026, 09:54 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi acuzații împotriva Andreei Bostănică. Cântăreața Emily Istrate a trecut de partea Iulianei Beregoi și o acuză pe influenceriță că ar fi hărțuit-o timp de ani de zile. Tânăra a făcut publice mesajele de amenințare primite de la Andreea Bostănică.

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