Scandalul influencerițelor ia amploare. Emily Istrate, acuzații dure la adresa Andreei Bostănică

Apar noi acuzații împotriva Andreei Bostănică. Cântăreața Emily Istrate a trecut de partea Iulianei Beregoi și o acuză pe influenceriță că ar fi hărțuit-o timp de ani de zile. Tânăra a făcut publice mesajele de amenințare primite de la Andreea Bostănică.
Andreea Bostănică, în mijlocul unui nou scandal
După scandalul monstru cu surorile Beregoi, Andreea Bostănică este acum din nou ținta unor serii de acuzații grave. Cântăreața Emily Istrate, care i-ar fi fost prietenă în trecut a mărturisit într-o transmisiune live pe TikTok, alături de Iuliana Beregoi, că Andreea Bostănică ar fi hărțuit-o ani la rând, motiv pentru care a ales să părăsească țara și să plece la studii peste hotare.
„Tu acum intri si vorbesti 10 minute numai de bine despre mine, ca ti-am facut mult bine, ca sunt o fata buna, daca nu, te distrug.”, a zis Emily Istrate.
După spusele sale, Andreea Bostănică nu s-ar fi oprit nici atunci și a continuat să îi trimită mesaje de amenințare. Cântăreața a arătat mesajele în timpul transmisiunii live pe TikTok.
Emily Istrate și Andreea Bostănică au fost cândva extrem de apropiate. Scandalul a început atunci când Emily a fost surprinsă în public cu Abush, fostul partener al Andreei. După spusele acesteia, între cei doi nu există mai mult decât o relație foarte bună de prietenie și exact aceeași relație o are și cu Abdul, un alt bărbat care a făcut parte din viața amoroasă a influenceriței. Totuși, datorită relației de prietenie pe care o are cu cei doi bărbați, cântăreața a dezvăluit informații care nu o pun deloc într-o lumină bună pe brunetă.
„Voi credeti ca eu il cunosc doar pe Abush? Eu il cunosc si pe Abdul. Si mi-a povestit tot, de la A la Z. Si sunt prietena foarte buna cu amandoi si am foarte multe dovezi. Ii am si pe Abdul si pe Abush ca prieteni si pe toata lumea. Si daca voi credeti ca eu am furat iubitul cuiva, voi foarte tare gresiti, pentru ca oamenii astia pot sa va confirme ca n-au avut o aruncatura de bat cu mine.”, a încheiat influencerița, Emily Istrate.