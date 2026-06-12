Război total: Beregoi cere ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică
Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică
Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică ia o întorsătură neașteptată. După conflictul care a făcut valuri pe internet, Beregoi spune că a decis să meargă mai departe și să ceară ajutorul autorităților, aceasta a cerut ordin de protecție, iar Bostănică ar putea primi interdicție oficială de a se apropia de rivala sa.
Beregoi face pasul decisiv și apelează la autorități
Iuliana Beregoi a dezvăluit că a solicitat un ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică. Mai mult, aceasta susține că situația a afectat-o atât de mult încât a avut nevoie de sprijin psihologic.
Artista spune că a depus și o plângere la Poliție și că întregul conflict i-ar fi afectat inclusiv cariera. A pierdut colaborări importante și imaginea sa a avut de suferit în urma scandalului care a ținut primele pagini.
Dacă solicitarea va fi aprobată, Andreea Bostănică ar putea avea interdicția de a se apropia de Iuliana Beregoi. Regina tik-tokului, însă nu pare deloc afectată.
Luni de zile, conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din mediul online. Scandalul nu a pornit dintr-un singur incident, ci dintr-o serie de nemulțumiri și tensiuni care, potrivit declarațiilor făcute de cele două, s-ar fi acumulat în timp.
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