Scandal uriaș: bătaie între Andreea Bostănică și surorile Beregoi

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal uriaș într-un restaurant! Andreea Bostănică s-au luat la bătaie cu surorile Beregoi după ce în ultimele luni a avut cu Iuliana un schimb de replici dure în lanț în mediul online. În urma incidentului, au intervenit la fața locului poliția și ambulanța, iar influencerițele au ajuns la spital. Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Influencerițele s-au luat la bătaie într-un restaurant

Acestea sunt imaginile halucinante cu bătaia care a izbucnit în restaurantul în care Iuliana Beregoi lua masa alături de sora sa Ana și iubitul acesteia Islam. La același local a ajuns și Andreea Bostănică, care le-a acuzat pe cele două că îi agrezează prietenii pe stradă.

Andreea Bostănică a povestit totul pe rețelele sociale și a declarat că surorile Beregoi ar fi încercat să o oprească din a intra în restaurant.

În urma scandalului, a venit cu o reacție în online și Iuliana Beregoi care susține că Andreea Bostanică a început altercația. Mai mult, Iuliana a acuzat-o pe Andreea că a venit la acel restaurant doar pentru că știa că acolo se află și ea.

De cealaltă parte , Andreea Bostănică susține că surorile Beregoi ar fi planificat totul și a povestit că se teme pentru viața ei.