Bătaie cu macete și sticle între două clanuri de romi în Germania: sute de martori, mai mulți răniți - VIDEO

Sursă: realitatea.net

O dispută violentă între două familii de romi din cartierul Nordstadt al orașului Dortmund, Germania, a degenerat miercuri într-o încăierare stradală de propor

Conflictul, care ar fi izbucnit pe fondul unui conflict legat de traficul de droguri, a atras sute de trecători curioși și s-a soldat cu patru persoane rănite ușor. Autoritățile germane încearcă în prezent să identifice toți participanții la confruntare, mai mulți suspecți aflându-se încă în libertate.

Martorii prezenți la fața locului au descris scenele haotice. „Sticlele zburau peste tot, era zgomot, dintr-o dată o mulțime de oameni alergau unii după alții”, a declarat un martor ocular, care a mărturisit că s-a simțit înfricoșat văzând oameni luptându-se cu cuțite și alte arme în mijlocul cartierului, conform sat1nrw.de .

Incidentul nu ar fi singular, surse citate de presă locală susțin că între cele două familii au mai existat conflicte recurente în trecut.

Poliția din Dortmund a intervenit rapid și a reușit să separe grupurile. Ancheta continuă, iar investigatorii fac apel la martori pentru a reconstitui exact succesiunea evenimentelor.