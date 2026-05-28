Bătaie cu macete și sticle între două clanuri de romi în Germania: sute de martori, mai mulți răniți - VIDEO
Bătaie între romi în Dortmund
O dispută violentă între două familii de romi din cartierul Nordstadt al orașului Dortmund, Germania, a degenerat miercuri într-o încăierare stradală de propor
Conflictul, care ar fi izbucnit pe fondul unui conflict legat de traficul de droguri, a atras sute de trecători curioși și s-a soldat cu patru persoane rănite ușor. Autoritățile germane încearcă în prezent să identifice toți participanții la confruntare, mai mulți suspecți aflându-se încă în libertate.
Martorii prezenți la fața locului au descris scenele haotice. „Sticlele zburau peste tot, era zgomot, dintr-o dată o mulțime de oameni alergau unii după alții”, a declarat un martor ocular, care a mărturisit că s-a simțit înfricoșat văzând oameni luptându-se cu cuțite și alte arme în mijlocul cartierului, conform sat1nrw.de.
Incidentul nu ar fi singular, surse citate de presă locală susțin că între cele două familii au mai existat conflicte recurente în trecut.
Poliția din Dortmund a intervenit rapid și a reușit să separe grupurile. Ancheta continuă, iar investigatorii fac apel la martori pentru a reconstitui exact succesiunea evenimentelor.
