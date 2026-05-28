Franța, sufocată de caniculă: alertă portocalie extinsă în 17 departamente, inclusiv Paris

Sursă: Realitatea.net

Franța traversează unul dintre cele mai puternice episoade de caniculă din ultimii ani, iar meteorologii anunță că joi va fi cea mai fierbinte zi a acestui val de căldură. Temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius în sud-estul țării, iar autoritățile au extins alerta portocalie pentru 17 departamente, inclusiv pentru Paris și zonele din jurul capitalei.

În vestul Franței sunt așteptate maxime între 30 și 35 de grade, în timp ce în regiunile Aquitaine și Languedoc-Roussillon temperaturile vor ajunge la 36-38 de grade Celsius. În regiunea pariziană, meteorologii estimează valori de 32-35 de grade, iar în sud-est sunt prognozate temperaturi considerate neobișnuite pentru această perioadă a anului.

Peste 1.000 de recorduri de temperatură au fost deja depășite

Canicula a adus deja sute de recorduri istorice în mai multe orașe și departamente din Franța. Miercuri, temperaturile au trecut de 37 de grade în numeroase zone, iar meteorologii spun că pragul simbolic de 1.000 de recorduri lunare depășite la nivel național a fost deja atins.

Specialiștii avertizează că alte sute de recorduri ar putea fi doborâte până la finalul săptămânii, pe măsură ce aerul foarte cald continuă să afecteze aproape întreaga țară. Situația este urmărită atent de autorități, mai ales în contextul riscurilor pentru populație și al pericolului crescut de incendii.

Autoritățile pregătesc un plan special pentru vară

Începând de joi la prânz, Parisul și departamentele Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis și Val-de-Marne au intrat oficial sub alertă portocalie de caniculă. Acestea se alătură altor 13 departamente aflate deja sub avertizare încă de miercuri.

Pe fondul temperaturilor extreme, premierul Franței, Sébastien Lecornu, va conduce o ședință interministerială dedicată gestionării efectelor caniculei. Autoritățile franceze pregătesc un „plan de rezistență” pentru perioada verii, care va include măsuri legate de resursele de apă, protecția populației și prevenirea incendiilor de pădure.