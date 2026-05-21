Romina Gingașu, victorie definitivă după denigrările România TV

Încă o lovitură dură pentru România TV. După ce a pierdut în fața Asociației Dăruiește Viața, acum, Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, a obținut o victorie definitivă în instanță împotriva denigrărilor postului România TV.

Curtea de Apel Ploiești a pronunțat hotărârea definitivă prin care a respins ca nefondate apelurile formulate de RTV.

Astfel, instanța a admis cererea reclamanților și a dispus, cu caracter provizoriu, executoriu și urgent, încetarea difuzării și retragerea materialelor care aduceau atingere vieții private, imaginii și reputației celor doi reclamanți.

Decizia vine după ce, inițial și CNA a amendat postul TV cu 100.000 de lei, pentru încălcarea normelor privind protecția demnității umane și a reputației, în cazul Rominei Gingașu.