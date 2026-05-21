Ministerul Apărării Naționale marchează Ziua Eroilor prin ceremonii în București și în întreaga țară. Programul evenimentelor din Capitală

Ministerul Apărării Naționale va organiza joi ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor, atât în București, cât și în garnizoanele din întreaga țară.

În Capitală, manifestările comemorative vor începe la ora 10:00, la Cimitirul Israelit „Filantropia”. Programul va continua, de la ora 12:00, la mai multe locuri simbolice: Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, Monumentul Eroilor căzuți în misiuni din Parcul Tineretului, Monumentul Eroilor Patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, precum și la Cimitirul Militar Ghencea și Cimitirul Eroilor Revoluției. Informația a fost transmisă de MApN printr-un comunicat remis marți agenției Agerpres.

Potrivit reprezentanților MApN, în cadrul ceremoniei organizate la Mormântul Ostașului Necunoscut vor fi rostite solemn numele militarilor români căzuți la datorie. Totodată, un detașament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va susține exerciții demonstrative de tip Drill-Team.

Seara, între orele 21:00 și 21:30, în Piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert susținut de reprezentanți ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare. După încheierea acestuia, participanții vor lua parte la tradiționala retragere cu torțe, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bulevardul Eroilor – Palatul Cotroceni – Bulevardul Vasile Milea, până la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

În intervalul 21:30–22:00, la Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial de pe Bulevardul Ghencea, studenți ai Academiei Tehnice Militare, alături de oficiali ai MApN și ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, precum și reprezentanți ai Asociației ONOR – Oameni, Națiune, Onoare, Respect, vor depune flori și vor aprinde candele în memoria celor căzuți.

Totodată, reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate vor organiza ceremonii similare dedicate eroilor români înhumați pe teritoriul altor state.

În semn de omagiu, la ora 12:00 clopotele vor răsuna în toate locașele de cult din țară, iar instituțiile publice vor păstra un moment de reculegere în memoria eroilor României.