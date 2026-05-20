Oamenii cu această grupă de sânge sunt cei mai longevivi. Ce arată noile studii

Tot mai multe cercetări încearcă să stabilească dacă grupa sanguină influențează nu doar predispoziția către anumite afecțiuni, ci și speranța de viață. Rezultatele recente aduc indicii interesante și sugerează că o anumită grupă de sânge ar putea avea un avantaj în fața bolilor cardiovasculare, afecțiuni responsabile anual pentru milioane de decese la nivel mondial.

În ultimii ani, specialiștii au observat că persoanele cu grupa sanguină 0 par să prezinte un risc mai redus de boli cardiovasculare – un factor important asociat cu longevitatea. Cu toate acestea, medicii subliniază că starea de sănătate este rezultatul unei combinații complexe de factori și nu poate fi explicată printr-o singură caracteristică genetică, scrie onet.pl

De ce grupa 0 ar putea proteja sănătatea inimii

Mai multe studii epidemiologice au indicat că persoanele cu grupa 0 pot avea un grad mai mare de protecție împotriva afecțiunilor cardiovasculare. Una dintre explicațiile avansate este legată de nivelurile mai reduse ale factorului von Willebrand și ale factorului VIII, proteine implicate în procesul de coagulare a sângelui.

Potrivit medicilor, concentrațiile mai mici ale acestor substanțe pot reduce probabilitatea formării cheagurilor de sânge, care pot duce la probleme grave precum infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau tromboza venoasă profundă. Astfel, anumite cercetări sugerează că grupa 0 ar putea reprezenta un avantaj pentru sănătatea sistemului cardiovascular.

Totuși, experții avertizează că această asociere nu trebuie privită ca o garanție a unei vieți mai lungi sau lipsite de boli. Riscul cardiovascular este influențat de numeroși factori, inclusiv alimentația, stresul, ereditatea și stilul de viață.

Longevitatea, influențată de mai mult decât grupa sanguină

Deși unele studii indică posibile beneficii biologice asociate grupei 0, specialiștii atrag atenția că longevitatea depinde de un ansamblu de factori. Chiar și o persoană cu o grupă considerată favorabilă poate dezvolta afecțiuni serioase în lipsa unor obiceiuri sănătoase.

Printre elementele esențiale pentru menținerea sănătății pe termen lung se numără controlul tensiunii arteriale, menținerea colesterolului în limite normale, prevenirea diabetului și monitorizarea periodică a sănătății inimii. De asemenea, controalele medicale regulate și accesul la servicii preventive pot contribui semnificativ la depistarea timpurie a unor probleme de sănătate.

Medicii cardiologi atrag atenția și asupra efectelor negative ale inflamației cronice, stresului persistent și lipsei de somn, factori care pot afecta sănătatea inimii indiferent de grupa sanguină.

Obiceiurile care pot contribui la o viață mai lungă

Specialiștii consideră că alegerile de zi cu zi influențează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât grupa de sânge. O dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, fibre și grăsimi sănătoase, combinată cu activitate fizică regulată, poate reduce riscul afecțiunilor cardiovasculare și metabolice.

Renunțarea la fumat rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri pentru protejarea sănătății, iar odihna de calitate și echilibrul emoțional joacă un rol important în prevenirea bolilor cronice.

Chiar dacă unele titluri sugerează că o anumită grupă sanguină ar putea favoriza longevitatea, realitatea este mult mai complexă. Grupa 0 poate avea unele avantaje în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară, însă stilul de viață, prevenția și echilibrul general al organismului rămân factorii decisivi.

Realitatea.NET | Ceaiul care poate ajuta la reducerea trigliceridelor. Recomandarea specialiștilor pentru sănătatea inimii și