Ceaiul care poate ajuta la reducerea trigliceridelor. Recomandarea specialiștilor pentru sănătatea inimii și

Nivelul crescut al trigliceridelor reprezintă unul dintre factorii majori de risc pentru afecțiunile cardiovasculare, inclusiv infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Acest ceai poate ajuta la reducea trigliceridelor. Iată ce recomandă specialiștii!

Nivelul crescut al trigliceridelor reprezintă unul dintre factorii majori de risc pentru afecțiunile cardiovasculare, inclusiv infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Într-un context în care alimentația dezechilibrată și lipsa activității fizice sunt tot mai frecvente, specialiștii în nutriție atrag atenția asupra unor metode simple care pot contribui la protejarea sănătății inimii. Printre acestea se numără și consumul de ceai verde, o băutură cu beneficii analizate în numeroase studii, potrivit informațiilor publicate de EatingWell.

Ceaiul verde și impactul asupra nivelului trigliceridelor

Ceaiul verde este considerat de nutriționiști una dintre băuturile cu cele mai bine documentate efecte asupra menținerii unui profil lipidic sănătos. Proprietățile sale sunt puse pe seama conținutului bogat de catechine – compuși naturali cu puternic efect antioxidant.

Printre acești compuși, un rol important îl are epigalocatechina galat (EGCG), un antioxidant asociat cu îmbunătățirea procesării grăsimilor la nivelul organismului.

Experții susțin că EGCG poate susține metabolismul lipidic și poate ajuta la menținerea trigliceridelor în limite normale, mai ales atunci când consumul de ceai verde este integrat într-un stil de viață echilibrat.

Beneficiile ceaiului verde pentru organism

Combaterea stresului oxidativ

Unul dintre mecanismele prin care ceaiul verde sprijină sănătatea cardiovasculară este efectul său antioxidant. Compușii activi, în special EGCG, contribuie la neutralizarea radicalilor liberi – molecule instabile care pot afecta celulele și pot favoriza acumularea grăsimilor în sânge.

Prin reducerea stresului oxidativ, ceaiul verde poate proteja vasele de sânge și poate susține echilibrul metabolismului lipidic. De asemenea, anumite cercetări sugerează că antioxidanții săi pot sprijini funcționarea mecanismelor naturale de apărare ale organismului împotriva inflamației și deteriorării celulare.

Posibile efecte benefice asupra ficatului

Ficatul are un rol central în procesarea grăsimilor și reglarea nivelului de trigliceride. Unele studii indică faptul că ceaiul verde poate susține funcția hepatică și poate contribui la metabolizarea mai eficientă a grăsimilor.

Cercetările realizate pe persoane cu ficat gras non-alcoolic au evidențiat îmbunătățiri ale profilului lipidic după administrarea extractului de ceai verde, sugerând o posibilă legătură între această băutură și funcționarea optimă a ficatului.

Susținerea metabolismului grăsimilor

Metabolismul lipidic reprezintă procesul prin care organismul transformă și utilizează grăsimile pentru producerea energiei. Atunci când acest proces este perturbat, trigliceridele se pot acumula în sânge.

Studiile sugerează că EGCG poate susține utilizarea mai eficientă a grăsimilor de către organism, reducând tendința de stocare a acestora.

Cum se prepară corect ceaiul verde

Specialiștii atrag atenția că metoda de preparare poate influența cantitatea de compuși activi păstrată în băutură.

Ceaiul verde nu ar trebui infuzat în apă clocotită, deoarece temperaturile foarte ridicate pot afecta antioxidanții și pot modifica gustul, oferindu-i o notă amară. Recomandarea este ca infuzarea să se facă în apă fierbinte, dar nu clocotită, timp de aproximativ trei până la cinci minute.

Pentru cei care preferă alte variante, ceaiul verde poate fi consumat și rece, păstrând o parte importantă dintre proprietățile sale.

Matcha, alternativa cu un aport mai mare de nutrienți

O opțiune tot mai populară este matcha, o pudră obținută din frunze de ceai verde măcinate fin. Spre deosebire de infuzia clasică, aceasta permite consumul întregii frunze și poate furniza o concentrație mai mare de substanțe nutritive.

Matcha poate fi adăugat în smoothie-uri, iaurturi sau diferite preparate pentru micul dejun, reprezentând o modalitate simplă de a integra antioxidanții în alimentația zilnică.

Specialiștii subliniază însă că ceaiul verde nu înlocuiește tratamentele medicale pentru trigliceridele crescute. Beneficiile sale apar în contextul unui stil de viață sănătos, care include alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și limitarea consumului de alcool. În acest cadru, băutura poate deveni un sprijin pentru menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung.

Realitatea.NET | Ce fel de brânză este potrivită pentru a umple ciupercile? Recomandarea Mihaelei Bilic