Crimă într-o localitate din Botoșani: un bărbat și-ar fi ucis soția din gelozie
Mașină de poliție
O femeie de 67 de ani a murit marți, după ce ar fi fost atacată de soțul său într-o localitate din județul Botoșani.
Tragedia s-a petrecut în satul Buimăceni, din comuna Albești.
Bărbatul ar fi atacat-o pe fondul geloziei și al consumului de alcool
Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, și-ar fi ucis soția folosind un cuțit. Cei doi erau cunoscuți în comunitate ca fiind consumatori de alcool și ar fi avut frecvent conflicte și episoade violente. Anchetatorii iau în calcul faptul că agresiunea s-ar fi produs pe fondul geloziei și al consumului de băuturi alcoolice.
Polițiștii au deschis o anchetă
La fața locului au intervenit polițiști și echipaje medicale, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Bărbatul a fost ridicat de oamenii legii și urmează să fie audiat în cadrul anchetei deschise pentru omor. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
