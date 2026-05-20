Alertă la Marea Neagră. Posibilă deversare de petrol în perimetrul Neptun Deep.ONG: Se întinde pe o suprafață foarte mare, de 45 km²

Sursă: Realitatea.Net

Alertă la Marea Neagră, după ce în perimetrul Domino, o zonă de mare adâncime unde se desfăşoară forajele offshore din proiectul Neptun Deep, a fost surprinsă o deversare de fluide. Potrivit imaginilor surpinse de sateliți, pata de poluare s-a întins pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri şi a acoperit o suprafaţă de 45 km².

"Greenpeace România trage un semnal de alarmă privind sănătatea ecosistemului Mării Negre şi iresponsabilitatea companiilor OMV Petrom şi Romgaz, titularele proiectului Neptun Deep. Pe 10 martie 2026, imagini realizate de sateliţi au surprins o deversare de fluide în perimetrul Domino, o zonă de mare adâncime unde se desfăşoară forajele offshore (...) Pata de poluare s-a întins pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri şi a acoperit o suprafaţă de 45 km², echivalentul a 6.300 de terenuri de fotbal", a transmis, miercuri, Greenpeace România, într-un comunicat de presă.

Organizaţia a subliniat că "responsabilitatea morală pentru aceste incidente revine direct companiilor titulare ale proiectului Neptun Deep".

"Pe baza analizei traseelor maritime (date AIS - Automatic Identification System), sursa potenţială a acestei deversări masive ar fi nava suport SKANDI ASSERTER, un vas offshore multifuncţional care deserveşte direct platforma de foraj TRANSOCEAN BARENTS. Ruta acestei nave s-a suprapus parţial cu urma de poluanţi identificată de satelit", spun reprezentanții ONG-ului.

Totodată, ei au menționat că, în urma solicitărilor transmise, Autoritatea Navală Română a recunoscut că a primit o notificare în sistemul informatic de monitorizare (CleanSeaNet) cu privire la acest eveniment, însă nu a trimis nicio echipă pe mare pentru a constata cazul.

"Autoritatea a considerat evenimentul ca fiind «irelevant din punct de vedere operaţional» din cauza distanţei mari faţă de ţărm. În acelaşi timp, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a amânat transmiterea unui răspuns către Greenpeace România, cerând o prelungire a termenului legal la 30 de zile, se mai arată în comunicatul de presă.