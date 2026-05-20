Cristian Pistol, șeful CNAIR, îi face plângere ministrului Radu Miruță pentru „manevra CNIR” | VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Situație halucinantă la vârful puterii! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost nevoită să depună o plângere împotriva ministrului Radu Miruță, după ce acesta a mutat, fără explicații, mai multe proiecte din portofoliul CNAIR în cel al CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere). Șeful CNAIR contestă manevra și reclamă faptul că instituția la care au fost transferate proiectele are doar 70 de angajați, în condițiile în care procedurile pentru mai multe dintre aceste proiecte sunt deja în derulare.

„S-a întâmplat chiar în ziua moțiunii, adică pe data de 5, după moțiune.

Nu am înțeles care este rațiunea pentru care dânsul a emis acest ordin fără o consultare prealabilă a noastră. A fost pentru prima dată când s-au luat proiectele din portofoliul CNAIR și s-au mutat la cealaltă companie.

Există o Ordonanță 55 care a fost invocată, prin care portofoliul de proiecte se transferă de la CNAIR la CNIR, la această companie nou-operaționalizată. Dar scopul acestei ordonanțe a fost tocmai acela de a debloca proiectele, pentru a le grăbi implementarea. Mutându-le la CNIR, pot să vă spun că le-au mutat la o companie subdimensionată, cu aproximativ 70 de persoane, o schemă limitată din cele 400 de posturi pe care le au, și fără o experiență foarte mare. Putem să ne uităm că sunt date publice foarte multe contestații în procedurile de achiziție publică. Adică nu înțeleg care a fost rațiunea pentru care au fost mutate într-un timp atât de scurt — să fie predate în 15 zile —, în condițiile în care noi avem o experiență de peste 500 de kilometri în mandatul meu, avem personal specializat, adică avem toate ingredientele pentru a continua și aceste proiecte în cele mai bune condiții.

Este cel puțin ciudat ca în perioada interimatului să se producă un transfer de portofoliu atât de mare, de peste 300 de kilometri și 10 miliarde de euro, dintr-o dată, în doar 15 zile.”