Nicușor Dan: România susține ferm sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, pe platforma X, că a avut o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar, în cadrul căreia a reafirmat "angajamentul ferm" al României față de sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și față de rolul esențial al CEDO în protejarea drepturilor fundamentale.

"Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curtii Europene a Drepturilor Omului @ECHR_CEDH, Mattias Guyomar. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept. România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex", a transmis Nicușor Dan.