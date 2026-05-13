Nicușor Dan: România susține ferm sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului
Nicușor Dan alături de Mattias Guyomar/ Foto: X
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, pe platforma X, că a avut o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar, în cadrul căreia a reafirmat "angajamentul ferm" al României față de sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și față de rolul esențial al CEDO în protejarea drepturilor fundamentale.
În mesajul publicat miercuri pe rețeaua X, Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție substanțială cu Mattias Guyomar, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Șeful statului a descris întrevederea drept una „excelentă”, subliniind buna cooperare dintre România și instituția europeană.
Președintele a reafirmat sprijinul „ferm” al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului, pe care l-a numit un pilon esențial în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept.
Șeful statului a transmis, totodată, că România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții, un aspect esențial pentru consolidarea statului de drept și pentru respectarea obligațiilor internaționale.
"Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curtii Europene a Drepturilor Omului @ECHR_CEDH, Mattias Guyomar. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept. România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex", a transmis Nicușor Dan.
