Ce previziuni a făcut Nostradamus pentru anul 2026. Cum au intrepretat experții catrenele celui mai mare prezicător

Profețiile atribuite lui Nostradamus continuă să stârnească interes și controverse, mai ales în apropierea fiecărui nou an. Pentru 2026, interpretările unor catrene vechi vorbesc despre războaie, dezastre și evenimente dramatice care ar putea afecta mai multe regiuni ale lumii.

Textele lui Nostradamus sunt cunoscute pentru stilul lor criptic, ceea ce a permis, de-a lungul timpului, numeroase interpretări legate de evenimente istorice și contemporane. Iată ce ar fi prezis pentru anul acesta, scrie Click.ro

Un posibil război de șapte luni

Unul dintre catrenele analizate de adepții profețiilor spune:

„Șapte luni, mare război, oameni morți prin rău / Rouen, Evreux regele nu va da greș”.

Mulți interpreți asociază aceste versuri cu conflictul dintre Rusia și Ucraina, considerând că ele ar descrie o perioadă de confruntări intense.

Alte pasaje atribuite lui Nostradamus sunt comparate frecvent cu tragedii istorice majore, precum bombardamentele nucleare asupra Hiroshima și Nagasaki din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Misterul „roiului de albine”

O altă profeție care a atras atenția este formularea:

„Marele roi de albine se va ridica prin ambuscadă nocturnă”.

Semnificația acestui pasaj rămâne neclară. Unii cred că „albinele” ar putea simboliza drone, atacuri aeriene sau alte tehnologii moderne, în timp ce alții consideră că este doar o metaforă dificil de descifrat.

O personalitate importantă, lovită de fulger

Într-un alt catren, Nostradamus menționează că:

„Marele om va fi doborât ziua de un fulger”.

Interpretările moderne fac referire la un posibil incident dramatic care ar putea implica un lider politic, o figură regală sau o celebritate internațională. Lipsa detaliilor concrete a alimentat numeroase speculații privind anul 2026.

Profeția sumbră despre Elveția

Printre cele mai tulburătoare interpretări se află și cea legată de Elveția. Un vers face referire la faptul că „Ticino va fi inundat de sânge”.

Unii interpreți consideră că această imagine ar putea simboliza un conflict, o epidemie sau un dezastru natural care ar afecta cantonul Ticino, regiune situată în sudul Alpilor și cunoscută pentru populația majoritar vorbitoare de italiană.

Totuși, este important de menționat că profețiile lui Nostradamus sunt extrem de vagi și interpretative, iar de-a lungul timpului multe dintre ele au fost asociate retrospectiv cu evenimente istorice deja produse.