Aparatul mic din bucătărie care îți „arde” factura! Consumă cât 220 de becuri aprinse deodată

Un obiect banal, prezent în tot mai multe bucătării, ajunge să consume într-un timp extrem de scurt o cantitate uriașă de energie. Deși dimensiunile lui nu impresionează, impactul asupra consumului de curent este mult mai mare decât ar crede majoritatea oamenilor.

În contextul în care tot mai mulți români încearcă să țină sub control cheltuielile și să reducă facturile lunare, apare o informație care schimbă complet perspectiva asupra unui aparat folosit zilnic. Este vorba despre fierbătorul electric, un dispozitiv aparent inofensiv, dar care poate ajunge să consume într-un singur minut cât 220 de becuri aprinse simultan.

De ce consumă atât de mult un aparat atât de mic

La prima vedere, fierbătorul electric pare unul dintre cele mai simple electrocasnice din bucătărie. Cu toate acestea, puterea sa ridicată îl transformă într-un consumator serios de energie.

Cele mai multe modele moderne funcționează la o putere de aproximativ 2.200 W. Prin comparație, un bec economic LED obișnuit consumă, în medie, în jur de 10 W. Diferența este uriașă, iar raportul dintre ele explică de ce acest aparat ajunge să fie echivalentul a aproximativ 220 de becuri aprinse în același timp.

Rapiditatea vine la pachet cu un cost energetic mare

Motivul pentru care fierbătorul electric a devenit atât de popular ține de eficiența lui. Apa este încălzită într-un timp foarte scurt, iar prepararea unei cafele sau a unui ceai devine mult mai rapidă decât prin metodele clasice.

Această viteză are însă un preț. Folosit zilnic, mai ales de mai multe ori pe zi, fierbătorul poate contribui semnificativ la creșterea consumului de energie electrică și, implicit, la valoarea facturii de la finalul lunii.

Nu este singurul „vinovat” din casă

Fierbătorul electric nu este singurul aparat care ridică nivelul consumului de energie. Există și alte electrocasnice care pot avea un impact similar, chiar dacă nu par la fel de „intense” la prima vedere.

Un exemplu este fierul de călcat. O sesiune de aproximativ o oră poate ajunge să consume energie comparabilă cu cea a circa 30 de televizoare funcționând în același timp, atunci când se calculează costurile.

Cât de important este să știm consumul real

Astfel de detalii devin esențiale pentru oricine încearcă să își gestioneze mai bine consumul de energie. Chiar dacă aceste aparate sunt utile și economisesc timp, utilizarea lor frecventă poate avea efecte vizibile asupra cheltuielilor.

Cunoașterea consumului real al electrocasnicelor din locuință oferă o imagine mai clară asupra modului în care este utilizată energia și asupra impactului pe care fiecare aparat îl are în bugetul lunar.