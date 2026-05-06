Horoscopul zilei: miercuri 6 mai 2026. Pluto este retrogtrad. Vezi zodiile vizate

Horoscopul zilei aduce multe evenimente astrale. Pluto, intrat de azi în mers aparent retrograd, ne dă ”răgaz” până în octombrie să reconsiderăm situațiile sau relațiile în care am abuzat de control sau, dimpotrivă, acele contexte în care am cedat puterea noastră altora.

Berbec

Azi joci rolul principal pe scena carierei. Iei în serios imaginea publică, responsabilitățile, rolul social și direcția profesională. Ambițiile tale trebuie să treacă printr-un filtru pragmatic: nu mai e vorba despre ce visezi să realizezi, ci despre ce poate fi construit efectiv. Discuțiile despre resurse, venituri, cheltuieli sau investiții te vor aduce cu picioarele pe pământ. Dacă ții cont de restricții, obligații și limite, o să închei ziua aceasta cu un plan pe termen lung.

Taur

Simți chemarea depărtărilor, poate ca o nevoie de expansiune prin studii, călătorii sau schimbări de mentalitate. Pari gata să construiești un plan complex care să te susțină în demersurile tale. Ești conștient că există blocaje, limite și obligații, dar, în egală măsură, știi că sunt și resurse concrete care te pot sprijini în ceea ce ți-ai propus.

Gemeni

Îți dai seama că nu mai poți susține o direcție, un plan sau implicarea într-un proiect colectiv dacă nu îți pui ordine în resurse. Nu vrei nici să renunți, dar nici să idealizezi rolul tău. Construiește-ți un plan realist și gândește în termenii sustenabilității, pe baza informațiilor concrete pe care le deții.

Rac

Îți dai seama că parteneriatele nu mai pot funcționa pe pilot automat. Se cere claritate, structură și asumare. Nici în viața profesională nu ai mai puține provocări: dacă vrei rezultate, trebuie să te ocupi serios de sarcini și să renunți la fantezii. Așa că este posibil să te simți chemat să îți asumi răspunderi pe mai multe paliere deodată. Nu neglija sprijinul concret pe care l-ai putea primi din partea comunității.

Leu

Când pui planul pe hârtie, cu tot cu detalii administrative, nu mai pare atât de simplu. Dar, știindu-te ambițios, nu te vei lăsa până nu vei găsi resursele concrete, disciplina și răbdarea de care ai nevoie ca să reușești. Poate fi vorba despre o călătorie, un proiect de cercetare sau orice modalitate prin care simți că ți-ai putea extinde aria cunoașterii. Fii constant în demersurile tale, chiar dacă rutina e plictisitoare; eforturile îți vor fi răsplătite.

Fecioară

Tu, chiar și atunci când te joci, iei lucrurile în serios. Azi, cu atât mai mult. Nu glumești când vine vorba despre pasiunile tale. Dacă vrei să îți vezi realizate planurile, trebuie să iei în considerare și responsabilitățile aferente. Ești concentrat asupra planurilor pe termen lung, așa că nu îți permiți să te pierzi în fantezii fără șanse de concretizare.

Balanță

Pui lucrurile în ordine în casă, refaci lista priorităților, revezi rolul și implicarea fiecărui membru al familiei și faci calculul resurselor comune. Îți dorești ca totul să fie bine pus la punct și să simți că ai controlul asupra situației. Discuțiile serioase nu mai pot fi evitate. E timpul să idealizezi mai puțin relațiile cu ceilalți și să abordezi totul în spirit practic.

Scorpion

Cuvintele au greutate azi. Nu lași nimic la voia întâmplării, de la planificarea unor drumuri până la conversații sau documente. Ești conștient că, dacă vrei ordine în viață, trebuie mai întâi să îți faci ordine în minte. Folosește ocazia pentru a pune la punct detaliile unui parteneriat, pentru a verifica dacă ai cu cine să construiești o bază solidă sau dacă este doar o iluzie.

Săgetător

Dacă până acum nu te-au interesat prea mult detaliile financiare sau echilibrul resurselor, ai șansa astăzi să te ocupi de asta. Trezește-ți spiritul practic și fă-ți ordine în priorități, astfel încât să economisești, mai degrabă decât să irosești bani, energie sau timp. Ține în frâu atât tentația de a oferi mai mult decât primești, cât și pe cea de a investi în proiecte care par riscante.

Capricorn

Lucrează azi la imagine, atitudine și expresivitate. Onorează-ți nevoia de a fi creativ, chiar dacă o faci în stilul tău orientat spre rezultate vizibile. Proiectele care implică spiritul ludic îți pot aduce atât satisfacții sufletești, cât și materiale. Nu te risipi însă în ceea ce nu îți oferă structură, organizare și stabilitate; nu vei simți că te regăsești.

Vărsător

Azi este posibil să simți nevoia de mai puțină vorbă și mai multă procesare. Comunicarea poate fi sensibilă: ori se spune prea mult, ori se înțelege greșit. Mai bine dedică-te proiectelor administrative care depind de tine, reorganizează-ți spațiul și găsește soluții practice pentru a te simți cât mai confortabil acasă.

Pești

Devii brusc foarte serios când abordezi planurile pe termen lung, relațiile de prietenie sau implicarea ta în proiecte de grup. Ești preocupat de detalii pragmatice, soluții concrete și strategii care chiar au aplicabilitate. Lași în urmă versiunea ta idealistă; azi este rândul celei orientate spre concret.