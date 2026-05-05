Alertă dispariție! O minoră de 15 ani este căutată în București

Sursă: Realitatea.net

O adolescentă în vârstă de 15 ani, Maxim Edith Maria, este căutată de familie și autorități după ce a dispărut seara trecută din zona centrală a Capitalei. Cazul a fost preluat de autoritățile din București, iar verificările sunt în desfășurare.

Potrivit informațiilor disponibile , minora a fost văzută ultima dată în jurul orei 19:20, în zona Universității din București, după care nu a mai revenit la domiciliu și nu a mai putut fi contactată.

Semnalmentele minorei dispărute

Autoritățile au făcut publice semnalmentele fetei pentru a facilita identificarea acesteia:

Păr brunet, lung și creț

Poartă ochelari de vedere cu ramă neagră

Aluniță vizibilă deasupra sprâncenei stângi

Îmbrăcămintea la momentul dispariției

La momentul dispariției, adolescenta purta:

Pantofi sport negri cu talpă albă (marca DC)

Blugi strâmți, albastru închis

Top negru scurt

Jachetă albă cu mâneci lungi și glugă, cu detalii negre pe mâneci și desen tip mandala pe spate

Geantă mică neagră, tip cutie

Ultima confirmare a prezenței fetei este în zona București - Universitate, una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei.

Cazul se află în atenția Secției 1 Poliție București, iar polițiștii desfășoară verificări și activități de căutare pentru identificarea minorei.

Apel către populație

Autoritățile fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea fetei. Orice detaliu, chiar aparent minor, poate fi important pentru anchetă.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.