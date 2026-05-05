Alertă dispariție! O minoră de 15 ani este căutată în București
Minoră dispărută
O adolescentă în vârstă de 15 ani, Maxim Edith Maria, este căutată de familie și autorități după ce a dispărut seara trecută din zona centrală a Capitalei. Cazul a fost preluat de autoritățile din București, iar verificările sunt în desfășurare.
Potrivit informațiilor disponibile, minora a fost văzută ultima dată în jurul orei 19:20, în zona Universității din București, după care nu a mai revenit la domiciliu și nu a mai putut fi contactată.
Semnalmentele minorei dispărute
Autoritățile au făcut publice semnalmentele fetei pentru a facilita identificarea acesteia:
Păr brunet, lung și creț
Poartă ochelari de vedere cu ramă neagră
Aluniță vizibilă deasupra sprâncenei stângi
Îmbrăcămintea la momentul dispariției
La momentul dispariției, adolescenta purta:
Pantofi sport negri cu talpă albă (marca DC)
Blugi strâmți, albastru închis
Top negru scurt
Jachetă albă cu mâneci lungi și glugă, cu detalii negre pe mâneci și desen tip mandala pe spate
Geantă mică neagră, tip cutie
Ultima confirmare a prezenței fetei este în zona București - Universitate, una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei.
Cazul se află în atenția Secției 1 Poliție București, iar polițiștii desfășoară verificări și activități de căutare pentru identificarea minorei.
Apel către populație
Autoritățile fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea fetei. Orice detaliu, chiar aparent minor, poate fi important pentru anchetă.
Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.
Citește și:
- 17:00 - Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 16:40 - La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid tot în stare de alertă se află
- 16:40 - Donald Trump, surprins cu un strat gros de machiaj pe mâini. Comentarii pe măsură: „Mașina din '83 are mai puțin chit pe ea”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News