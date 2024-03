Stăpânii au împânzit tot sectorul cu afișe, în speranța că vor da de el. Animalul are o poveste de viață ieșită din comun. A fost salvat dintr-o pădure de lângă Sălaj, de o tânără care mai apoi i-a găsit o casă și o familie care să-i poarte de grijă și care să-l iubească.

Deşi nu locuieşte în Capitală, fata s-a întors de îndată ce a auzit vestea rătăcirii lui. Încă de la primul anunţ publicat pe Facebook, toată comunitatea s-a mobilizat pentru căutarea micului patruped. Mai mult, stâpânii ii vor oferi o recompensă substanțială persoanei care îl găsește pe Patrocle.

"Patrocle drag. Suntem aici, te căutăm, te așteptăm, te vrem, te orice cu dor și orice cu iubire.

Hai, azi, hai să ne vedem. Acum suntem în parcul IOR, locul tău preferat unde te plimbai cel mai des. Tu unde ești?

Ți-am văzut jucăriile și bolul cu apă. Ar fi trebuit să mănânci, să te joci și să dormi în noaptea asta aici, la casa ta, cu noi. De fapt, ai dreptate, noi n-am fi fost aici azi dacă nu ne-ar fi șocat ideea că ești singur și mic intr-o lume atât de mare.

Nu știu, Patrocle, nu știu de ce nu ne mai poartă dorul și de ce nu ne mai ținem de cuvânt, că am zis de atâtea ori că ne vedem și nu ne-am văzut. Dacă îți scriu asta acum din patul tău, n-are sens să zic că, totuși, sunt 600 km între noi? Dacă am putut veni azi până aici, am fi putut veni oricând. Și dacă promitem că o să venim mai des și că o să vii și tu la noi? Ți-e dor de excursii? Hai să facem planul pentru una.

Hai, Patrocle, hai să ne vedem mâine, oriunde, unde vrei tu, în București.

Noapte bună, Patrocle. Îți scriu din patul tău și din casa ta. Noi suntem la tine, tu unde ești?

Pe mâine, da? Oriunde. Și-o să vezi că locația e tot în inimă", s-a plâîns stăpâna cățelului pierdut.

