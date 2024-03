Paul Oarga este medic în Irlanda. Acesta a lucrat timp de 3 ani ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, dar a ales să se mute în Irlanda pentru a munci și a-și continua studiile.

„Sunt obisnuiti sa te integreze, sa iti faca viata mai usoara, nu te simți dat la o parte”, spune medicul în videoclipul postat pe YouTube, unde își explică motivele plecării sale.

„Ce îmi place este că la spital sunt vestiare, sunt dușuri. Nu trebuie să îmi pun echipamentul de acasă. lucruri pe care o romania nu le gasesti in toate spitalele. Aici primești 1500 de euro pe an pentru a merge la cursuri oriunde in lumea asta ca medic rezident”, mai spune specialistul român.

Mai mulți rezidenți din România s-au plâns în ultima perioadă că ori nu pot face gărzi pentru că nu dețin certificatul de medic specialist. Problema nu ar fi întâlnită și peste hotare.

„Indiferent că ești în prima lună de muncă sau în al zecelea an, ești remunerat. În România în primii 2 ani ca medic rezident gărzile nu sunt plătite. Au un program prin care îți poți cumpăra o bicicletă și se deduce din taxe”, mai spune medicul.

Cei mai muli medici sunt în țările dezvoltate precum Germania, Franța și Spania.

