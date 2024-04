"Am considerat că după atâția ani de experiență și cu o educație foarte bună, avem această variantă pentru București în care intră în competiție 4 candidați cu un plan. Dar Sebastian Burduja are un plan prezentat aici la pupitru, are și curaj în acest demers, are partea asta de spirit de sacrificiu, pentru că trebuie să sacrifici multe aspecte personale și familiale

Am putut să-l vedem pe Sebastian Burduja cum e el. Pentru mine e prima oară când văd un candidat că își depune candidatura cu motocicleta. L-am întrebat șa sediul partidului de ce cu motocicleta, mi-a zis așa sunt eu.

Eu apreciez în mode deosebit la un om, îoameni itrebuie să aprecuieze exact această stare de realitate și normalitate. Nu trebuie să ne schimbăm.

Împreună cu colegii de aici suntem alături de Sebastian Burduja, are șansa lui, Bucureștiul are șansa de a schimba un management performant la Primărie", a declarat Nicolae Ciucă.

Sebastian Burduja: "Bucureștiul trebuie să dea ora exactă pentru România. Am foarte multă energie și foarte multă dorință să las în urma mea. Îl provoc la o dezbatere pe Nicușor Dan, vreau să văd dacă are curaj să s e bată cu mine pe argumente. Este un moment important pentru toți bucureștenii, un oraș în care să nu-și mai trimită copii cu teamă la școală de teama drogurilor, să nu-și mai piardă timpul în trafic

Este o cursă dificilă. Mai sunt puține zile până la alegeri. Este o cursă în ,4. Bucureștiul trebuie sp dea ora exactă pentru România. Suntem împreună și vă mulțiumesc, așa vom fi până la final.

Sunt trei lucruri importante pe care vreau să vi le spun: am un plan pentru București. E o carte la editura Litera. Și ea se bazează pe lucurui concrete, ce inseamnă un București dezvoltat, verde și ce înseamnă un București in care ne regăsim identitatea. Am o echipă, spre deosebire de alții nu sunt singur. Am foarte multă energie și foarte multă dorință să las în urma mea. Despre asta e vorba, de aceea am intrat in aceasta cursa.

Soluțiile liberale au oferit performanță românii o duc mai bine și la Cluj si la Oradea, și la Suceava. Bucureștiul e orașul paradoxurilor. Avem o adminsitrație la Primăria generală că nu se poate. Parcă are sindromul instalatorului. N-am putut face nimic , să așteptăm 2028? Nu putem aștepta acest lucru. Dar București a avut și cel mai bun primar: Ciprian Ciucu. Și sectorul 6 arată incomparabil mai bine

Și să vedeți cum va arăta Bucureștiul cu Sebastian Burduja primar general și cu Ciprian Ciucu. Cu tramvaie noi, autobuze noi, toate i se datorează lui Bujduveanu. Eu nu mă tem de nimic decât de Dumnezeu. Sper că nici alți candidați nu se tem de o dezbatere cu mine. Îl provoc la o dezbatere pe Nicușor Dan într-o săptămână, vreau să văd dacă are curaj să se bată cu mine pe argumente.

Avem un plan, avem echipă, energie, venim la Primăria generală", a spus Sebastian Burduja.