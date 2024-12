Montgomery, lider pe platforma TryHackMe, specializată în formare pentru securitatea cibernetică, a explicat că încărcătoarele aparent inofensive pot ascunde tehnologii sofisticate, capabile să provoace daune semnificative.

Un exemplu alarmant este cablul O.MG, un dispozitiv care la prima vedere arată ca un încărcător obișnuit, dar conține un implant tehnologic avansat. Acesta include un server web, comunicații USB și acces Wi-Fi, oferind hackerilor posibilitatea de a înregistra apăsările de taste, de a extrage parole, date personale sau chiar de a instala malware pe dispozitiv.

Lansat în 2019 și disponibil la un preț de aproximativ 180 de dolari, cablul a fost inițial conceput pentru echipele de securitate cibernetică, însă riscul ca el să fie utilizat în scopuri rău intenționate este real.

Într-un videoclip distribuit pe Instagram, Montgomery a demonstrat cum un cablu O.MG aparent inofensiv poate oferi acces complet asupra unui computer. „Este un cablu complet funcțional – poate încărca un telefon, dar, odată conectat, oferă hackerului control total asupra dispozitivului,” a explicat acesta.

Cablul O.MG operează discret, iar utilizatorul nu poate detecta activitățile rău intenționate. Implantul său permite conectarea hackerilor aflați la o distanță de până la 90 de metri, sau chiar mai mult dacă este configurat pentru acces prin rețele Wi-Fi.

În 2023, o versiune îmbunătățită a cablului – Elite Series – a fost lansată, cu funcții suplimentare precum exfiltrarea datelor și compatibilitatea cu multiple tipuri de conectori.

Deși conceput pentru uz profesional, riscul ca astfel de dispozitive să ajungă în mâinile hackerilor este semnificativ. Creatorii cablului au integrat funcții de siguranță, precum limitarea razei de acțiune sau autodistrugerea dispozitivului, însă aceste măsuri nu elimină complet riscurile.

Folosește doar încărcătoare cumpărate din surse de încredere.

Evită utilizarea porturilor USB publice pentru încărcare.

Nu accepta dispozitive de încărcare împrumutate sau oferite gratuit.

Montgomery și alți experți în securitate cibernetică subliniază că vigilența este cheia pentru a preveni compromiterea datelor. Într-o eră în care atacurile devin tot mai sofisticate, este esențial să rămânem precauți.

Inside the ordinary-looking OMG connector we can immediately spot an antenna and a microprocessor. While high-end Thunderbolt connectors have some ICs, you won’t find an antenna like this in any normal USB connector. pic.twitter.com/EpLb8c2P6l