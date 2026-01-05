Lei Jun a cerut ca SUV‑ul YU7 să fie demontat în direct pe rețelele de socializare chineze, după ce unii detractori au acuzat marca de o calitate mai slabă decât cea promisă, scrie Numerama.com.

Criticile vizau în special pneurile, autonomia și comportamentul mașinii în caz de impact, inclusiv pierderea unei roți într‑un accident recent.

Șeful Xiaomi a explicat motivele alegerilor tehnice și i‑a încurajat pe spectatori să compare cu ofertele altor producători din aceeași gamă de preț. În același timp, a prezentat și componente mai puțin cunoscute, explicând rolul fiecărui element al modelului.

În China, producătorii acționează frecvent împotriva conturilor care răspândesc afirmații considerate defăimătoare, iar justiția le dă adesea dreptate, ceea ce a temperat entuziasmul unor bloggeri.

Totuși, sancțiunile nu șterg efectele pe care zvonurile — chiar nefondate — le pot produce, iar intervențiile publice ale unei mărci nu sunt întotdeauna suficiente pentru a repara o reputație afectată.