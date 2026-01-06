UPDATE Am niște oameni pe care îi am în cap, o să vedeți. Ne mai nunațăm.

UPDATE Sunt optimist că va funcționa Coaliția. Este cert că avem niște partide sustinute de publicuri, iar ceea ce fac partidele in interesul acestora sunt divergente. Atunci exista masuri luate de coalitie care nu au fost pe placul publicului PSD. Iar atunci e divergenta intre actiune si declaratii publice.

UPDATE Încă aștept niște dat și după s-ar putea să merg la o ședință a CSM.

UPDATE Sutn 4 magistrați care au cerut amanare, iar legea le permite. Nu vreau sa nastem patimi, că duc la ură. E un conflict social, iar fiecare dintre părți folosește metodele pe care le au la îndemână. În esență, critica e că domnul Dacian dRagoș nu are experiența de 18 ani, dar cred că noi avem dreptate. NU o să lăsăm CCR fără președinte timp de 2 ani. O să numim un judecător.

UPDATE Este vorba despre operatiuni militare, deci nu putem da detalii. Multe din lucrurile care s-au făcut pentru Ucraina au ramas intr un regim de cinfidentialitate. Prin Parlament o sa trecem chesti generice, nu chestii de securitate. HUB-ul logistic de la Câmpia Turzii funcționează deja, dar mai multe nu pot spune.

UPDATE Acum e un nivel juridic si legislativ care sa permită fiecărei tari sa desfasoare acele actiuni, iar pe de-o parte aceste operatiuni sa fie inlesnite de partea ucraineană.

UPDATE Foarte probabil Macron va veni la Bucuresti in 2026. Parte din aceste garantii de securitate sunt o coordonare care va avea loc in Franța.

UPDATE Marea Neagră a fost evocată in discutiile de securitate, ca parte din aceste planuri.

UPDATE Documentul semnat azi e impartit in 4 piloni, pe de-o partea echiparea armatei ucrainene iar pentru foecare dintre arme exista un mecanism de raspuns. Pentru fiecare acesti 4 piloni există un stat coordonator. Pe partea maritimă, de exemplu, România face deminarea, deci vom fi parte din acest pilon naval. Există și un mecanism de raspuns, în care, în liii mari, în primele 24 de ore e Ucraina, în 48 de ore forețele europene, iar în 72 de ore un răspuns din partea SUA. Monitorizarea păstrării păcii este asigurată de SUA.

UPDATE Pe interventia in Venezuela am avut o pozitie ca si cea transmisa de UE. In ceea ce priveste Groenlanda, nu vorbim de o intentie oficial a SUA, ci am avut niste declaratii. In al doilea rand, e vorba de un teritoriu autonom, partea din Danemarca, și care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema.

UPDATE Coalitia aceasta fucntioneaza de 2 ani, iar presedintii Romaniei au participat. Nu vom avea trupe in Ucraina, ci doar suport logistic si training pentru militarii ucraineni. Pentru ca documentul de azi să nu fie o simpla declararie de intentie, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente. Acesta va fi un act aprobat de PArlamentul României.

UPDATE Trebuie să existe garantia ca Ucraina nu va mai fi in situatia de acum patru ani. Azi s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participa la aceasta coalitie. In urma unei munci a echipelor tehnice, șefi de stat major, consilier de securitate, s-a definit un document militar care prevede concret cum vor fi exercitate aceste garantii de securitate si cum isi asuma fiecare stat aceasta participare. SUA sunt parte din aceste garantii de securitate, o dovada ca exista in parteneriat transalatantic, și un mesaj de unitate in fața Rusiei

Vizita președintelui Nicușor Dan la Palatul Élysée marchează un moment esențial în consolidarea sprijinului aliat pentru Kiev. Primit marți de Emmanuel Macron, șeful statului român s-a alăturat liderilor din „Coaliția de Voință” pentru a definitiva un sistem de garanții de securitate fără precedent. În preambulul reuniunii, Volodimir Zelenski a discutat direct cu omologul său francez despre necesitățile tehnice și diplomatice ale Ucrainei, subliniind urgența unor măsuri care să descurajeze eficient agresiunea rusă.

Miza centrală a summitului de la Paris este aprobarea unui proiect de declarație care propune garanții „obligatorii din punct de vedere politic și juridic” pentru protecția Ucrainei. Potrivit documentului obținut de Reuters, aceste angajamente ar putea fi activate imediat după intrarea în vigoare a unui eventual armistițiu, având rolul de a preveni orice formă de agresiune viitoare din partea Rusiei și de a asigura o pace durabilă.

Mecanismul de protecție vizat este unul complex și multidimensional. Acesta nu se limitează doar la sprijin militar direct, ci include o cooperare strânsă la nivelul serviciilor de informații, suport logistic masiv, inițiative diplomatice coordonate și un sistem de sancțiuni suplimentare pregătit să intre în vigoare instantaneu. Prin acest demers, liderii europeni și aliații lor urmăresc să creeze un scut instituțional care să ofere Ucrainei predictibilitate și siguranță în procesul de reconstrucție post-conflict.