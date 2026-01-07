Primul val de iarnă autentică este prognozat să lovească Europa spre sfârșitul acestei săptămâni, ca urmare a interacțiunii dintre un front atlantic și masele de aer rece deja instalate pe continent. Această confluență meteorologică va aduce ninsori în special în vestul Europei pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, deși specialiștii avertizează că incertitudinea privind traiectoria sistemelor de presiune face dificilă localizarea exactă a zonelor cu cel mai consistent strat de zăpadă.

După acest episod inițial, tendința de răcire va persista, menținând un tipar de iarnă prelungit în regiuni precum Danemarca și țările din grupul Benelux. Meteorologii precizează că nu ne confruntăm cu o ninsoare neîntreruptă, ci cu o succesiune de ferestre de precipitații solide și temperaturi scăzute care vor domina peisajul până la jumătatea lunii ianuarie.

În ceea ce privește România, țara noastră nu este vizată direct de acest prim val de ninsori. Totuși, situația rămâne sub monitorizare atentă, deoarece o eventuală avansare a aerului polar spre est ar putea aduce condiții de iarnă severă și în sud-estul Europei în a doua parte a intervalului. Având în vedere dinamica rapidă a sistemelor atmosferice, populația este sfătuită să urmărească actualizările zilnice pentru a fi la curent cu orice modificare a zonelor de impact.

