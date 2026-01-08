Papricașul se remarcă prin echilibrul perfect dintre carnea fragedă de pui, dulceața cepei, aroma de boia și finețea smântânii, iar servit alături de găluște pufoase devine un adevărat festin.

Ingrediente simple, gust bogat

Pentru baza preparatului sunt necesare aproximativ 750 g de pulpe de pui dezosate, 400 g de ceapă albă și roșie, doi căței de usturoi, un ardei roșu gras sau kapia, sare, piper, trei linguri de ulei, două linguri de boia dulce și 200 ml de smântână grasă.

Pentru găluștele de făină veți avea nevoie de 200 g de făină, trei ouă, un praf de sare și aproximativ 50 ml de lapte rece. La final, pentru decor și un plus de prospețime, se adaugă pătrunjel verde tocat și, opțional, puțină smântână în plus.

Pașii de preparare

Carnea de pui se porționează și se curăță, apoi se condimentează ușor. Ceapa și usturoiul se toacă mărunt, iar ardeiul se taie în cubulețe mici. Într-o oală încăpătoare se încinge uleiul, se adaugă ceapa cu un praf de sare și se călește la foc mic, cu capac, câteva minute, până devine translucidă. Urmează ardeiul, care se gătește împreună cu ceapa până se înmoaie.

Pulpele de pui se adaugă în oală, se rumenesc ușor pe ambele părți și se condimentează cu sare și piper. După ce carnea prinde culoare, se presară boia dulce, se amestecă rapid și se completează cu apă cât să acopere ingredientele. Preparatul se lasă să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 30–35 de minute.

Găluștele, elementul care completează rețeta

În paralel, se pune la fiert o oală cu apă și sare. Ouăle se amestecă cu făina, laptele și sarea până rezultă un aluat moale. Găluștele se formează cu lingura și se fierb 8–10 minute, până se ridică la suprafață. După ce sunt scurse bine, se adaugă direct în oala cu papricaș.

La final, se încorporează smântâna și, dacă este necesar, puțină apă pentru a obține consistența dorită. Preparatul se mai lasă pe foc câteva minute, până începe să clocotească ușor. Se presară pătrunjel proaspăt tocat și se servește cald.

Papricașul de pui cu smântână este dovada că mâncărurile tradiționale nu au nevoie de ingrediente sofisticate pentru a impresiona. Gustul său bogat și textura cremoasă îl transformă într-un preparat care va fi cerut din nou și din nou la masa de familie.