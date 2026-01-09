Gargara cu apă sărată

Acest remediu simplu, transmis din generație în generație, este în continuare folosit și apreciat în România și în multe alte colțuri ale lumii. Gargara cu apă călduță și puțină sare ajută la reducerea inflamației gâtului. Când ai durere în gât, țesuturile se inflamează și se umflă din cauza acumulării de lichid (edem), cauzând durere și disconfort la înghițire. Sarea „trage” din zonele inflamate (printr-un proces numit osmoză) și ajută țesuturile să se dezumfle, scrie medicool.ro.

Gargara cu apă sărată ajută și la eliminarea bacteriilor și virusurilor din cavitatea orală, conform studiilor. Soluția se prepară cu o jumătate de linguriță de sare dizolvată într-un pahar cu apă călduță. Pentru calmarea durerii în gât, gargara se face de două-trei ori pe zi, fără a înghiți lichidul.

Mierea

Acest produs apicol este folosit din cele mai vechi timpuri ca remediu natural pentru gâtul inflamat, iar cercetările moderne îi confirmă eficiența. Mierea are proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene, ajutând la calmarea gâtului umflat și la combaterea bacteriilor. Deși nu este un tratament pentru infecțiile precum angina streptococică, ajută la calmarea durerii în gât.

Se poate administra o linguriță de miere simplă sau adăugată într-o băutură caldă, de două-trei ori pe zi. Mierea de albine nu este recomandată bebelușilor sub un an, din cauza riscului de botulism infantil, o boală gravă și periculoasă.

Laptele cald cu miere

Acest remediu tradițional folosit de secole pentru calmarea durerii în gât și a tusei este recomandat mai ales seara, înainte de culcare, pentru efectul său liniștitor. Laptele (și alte lichide) hidratează mucoasa gâtului și diminuează disconfortul, în timp ce mierea are proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare dovedite.

Tot ce trebuie să faci pentru a prepara acest remediu este să încălzești o cană de lapte și să amesteci în el una-două lingurițe de miere, după gust.

Siropul de ceapă

Siropul de ceapă preparat cu miere este unul dintre cele mai cunoscute leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Ceapa este un antiseptic natural și ajută la reducerea inflamației, iar mierea îi completează efectul prin proprietățile sale calmante și antibacteriene. Cele două ingrediente calmează gâtul dureros, dar și tusea.